В Киеве неизвестный похитил 2-месячного младенца, — полиция

21.10.2017 09:30

Киевские правоохранители разыскивают мужчину, который похитил 2-месячного ребенка. Трагедия случилась около 17:00 на столичной Оболони в детском саду №606.

Пока отец похищенной девочки пошел в забирать старшую дочь, неизвестный мужчина забрал ребенка и скрылся. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сообщение о происшествии поступило от местного жителя в 17:20. По указанному адресу срочно прибыли правоохранители. На месте происшествия полицейские выяснили, что мужчина пришел вместе с двухмесячным ребенком в садик забрать старшую дочь. Он оставил коляску с девочкой под лестницей на первом этаже здания, а сам ушел в группу. Когда же через несколько минут вернулся, обнаружил пустую коляску без переносной корзины.

По словам женщины, которая также пришла в садик за ребенком, она видела подозрительного мужчину с грудным ребенком на руках, быстро выходящего из здания. Злоумышленник нес ребенка в переносной корзине фиолетового цвета.

Приметы мужчины: одет в черную болоновую куртку до колен и черную вязаную шапку. Возраст примерно 30 лет, среднего телосложения, около 180 см роста.

Приметы девочки: почти двухмесячный младенец, завернутый в «конвертик» белого цвета, одет в розовую шапочку на завязках, розовую махровую кофточку, синие ползунки.

Источник: hvylya.net