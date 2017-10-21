- В полиции рассказали, как соцсети помогли в поиске похищенного в Киеве младенца22:15
- В Украину едет посланник Трампа по Донбассу20:50
- Андрей Билецкий: Немного времени - и мы обязательно всех посадим20:30
- До підозри Зайцевій додадуть ще один факт20:10
- В Одессе маме священника нахамили в автобусе из-за русского языка19:50
- Немовля вчора на Оболоні викрало подружжя, яке втратило власну дитину - уповноважений президента 19:30
- Полиция задержали подозреваемую в похищении ребенка в Киеве18:50
- Найденный археологами в Крыму старинный каменный мост – объект культурного наследия18:10
- В Запорожской области на территории детского сада нашли останки мамонта17:50
- Крокодильи слезы Зайцевой — не за погибшими, а от страха мыть парашу, — блогер17:30
В Киеве неизвестный похитил 2-месячного младенца, — полиция
Киевские правоохранители разыскивают мужчину, который похитил 2-месячного ребенка. Трагедия случилась около 17:00 на столичной Оболони в детском саду №606.
Пока отец похищенной девочки пошел в забирать старшую дочь, неизвестный мужчина забрал ребенка и скрылся. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Сообщение о происшествии поступило от местного жителя в 17:20. По указанному адресу срочно прибыли правоохранители. На месте происшествия полицейские выяснили, что мужчина пришел вместе с двухмесячным ребенком в садик забрать старшую дочь. Он оставил коляску с девочкой под лестницей на первом этаже здания, а сам ушел в группу. Когда же через несколько минут вернулся, обнаружил пустую коляску без переносной корзины.
По словам женщины, которая также пришла в садик за ребенком, она видела подозрительного мужчину с грудным ребенком на руках, быстро выходящего из здания. Злоумышленник нес ребенка в переносной корзине фиолетового цвета.
Приметы мужчины: одет в черную болоновую куртку до колен и черную вязаную шапку. Возраст примерно 30 лет, среднего телосложения, около 180 см роста.
Приметы девочки: почти двухмесячный младенец, завернутый в «конвертик» белого цвета, одет в розовую шапочку на завязках, розовую махровую кофточку, синие ползунки.
Источник: hvylya.net
Теги: Донбасс, Киев, полиция, младенец
- "Шахтер" после победного матча: "На сегодняшний день мы сильнее "Динамо"!
- В Донецк прибыл Хуг, а в Киев - Нуланд
- В Украине пройдет фестиваль короткометражек Future Shorts
- "Динамо" - "Шахтер" - 1:2. Победный дубль Мхитаряна
- Представители Пенсионного фонда уговорили 12 чернобыльцев прекратить акцию протеста
- Мишель Платини: Евро-2012 пройдет в Украине и Польше
- Кровавое ЧП в Мариуполе: женщина напала с ножом на сына19:10
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ БАСТУЮТ ШАХТЕРЫ18:30
- На автовокзале в Селидово обнаружили гранату16:10
- В Мариуполе будет работать такси для маломобильных граждан15:50
- С КЛАДБИЩ КОНСТАНТИНОВКИ ИСЧЕЗАЮТ НЕКОТОРЫЕ ПРЕДМЕТЫ15:30
- В «ЛНР» покарали боевика, который вывел из строя камеру ОБСЕ14:50
- Уголовники из «ЛНР» выдают себя за украинских полицейских13:30
- В Рубежном полиция провела операцию по борьбе с самогоноварением13:10
- ЖЕБРИВСКИЙ ОБЕЩАЕТ МИЛЛИОН ЗА ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ДОНЕТЧИНЫ «ГЛУБЖЕ СОВЕТСКИХ УЧЕБНИКОВ»12:10
- Дело Плотницкого передали в Киев10:30
- В полиции рассказали, как соцсети помогли в поиске похищенного в Киеве младенца22:15
- Ученые: Кошка обладает одновременно пятью личностями21:50
- Ученые узнали природу боязни пауков и змей21:30
- Медична реформа: названо головне нововведення наступного року21:10
- В Украину едет посланник Трампа по Донбассу20:50
- Андрей Билецкий: Немного времени - и мы обязательно всех посадим20:30
- До підозри Зайцевій додадуть ще один факт20:10
- В Одессе маме священника нахамили в автобусе из-за русского языка19:50
- Немовля вчора на Оболоні викрало подружжя, яке втратило власну дитину - уповноважений президента 19:30
- Кровавое ЧП в Мариуполе: женщина напала с ножом на сына19:10
- Медична реформа: названо головне нововведення наступного року21:10
- Андрей Билецкий: Немного времени - и мы обязательно всех посадим20:30
- Названы самые полезные для здоровья осенние ягоды13:50
- Полезно ли для здоровья спать днем?10:50
- Медики подсказали, как правильно выбирать бананы и цитрусовые07:30
- Эти продукты на завтрак не только полезны, но и уберегут от кариеса14:30
- Реформы-2017: для чего они нужны и что дадут людям13:10
- Как правильно выпивать, чтобы не навредить своему здоровью08:30
- В Украине бушует вирусная инфекция: заболели более 150 тысяч украинцев07:50
- Як зміняться правила вступу до ВНЗ у 2018 році?07:38
- Украинцам советуют срочно менять номера телефонов
- Тепла уже не будет: синоптик предупредила о сильном похолодании в Украине
- Портніков: ви навіть уявити не можете, чого вимагають протестувальники під Радою
- Как защитить себя от скачков давления
- Ситуация в АТО накаляется, сбываются худшие прогнозы (ВИДЕО)
- До свидания, субсидии! У кого и за что их заберут
- Медицинская реформа: украинцам рассказали, какие услуги будут бесплатными
- Террористы готовятся нанести серьезный удар на Донбассе
- На Чернобыльской АЭС зафиксировано изменение активности излучения
- Порошенко не добрался до Мариуполя