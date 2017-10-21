В НАЦПАРКЕ «СИНЕВИР» ПРОВЕЛИ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ» ОПЕРАЦИЮ МЕДВЕДЮ

21.10.2017 11:10

В Реабилитационном центре бурых медведей Национального природного парка "Синевир" (Закарпатская область) провели сложную "стоматологическую" операцию медведю Балу.

Об этом сообщается на странице Киевского зоопарка в Facebook, чьи специалисты помогали в проведении этой операции.

"Ветеринары и ученые Киевского зоопарка оказали ветеринарную помощь Реабилитационному центру бурого медведя Национального природного парка Синевир. Вместе с ветеринарами Центра и стоматологами была совершена уникальная операция для медведя, который потерял клык. Желаем Балу скорейшего выздоровления!" - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время очередного осмотра физического состояния у медведя Балу, который находится в центре больше года, было обнаружено воспаление ротовой полости. В итоге совместными усилиями специалисты провели удаление больного клыка животного и вживление на его место искусственного.

Источник: bykvu.com