В Одессе маме священника нахамили в автобусе из-за русского языка

21.10.2017 19:50

Греко-католический священник Олесь Август Чумаков поделился отвратительной историей, как в Одессе украиноязычные туристы прогоняли из автобуса его 80-летнюю маму, потому что она "оккупантка и жидовка". Об этом он рассказал в Facebook.

Чумаков пишет, что мама приехала к нему в гости спустя 40 дней после смерти отца. Когда ехала обратно, то ее место в автобусе было занятно "лицом довольно молодым, около 30 -35-летним, на вид мужского пола. И лицо женского пола при нем рядом сидело".

"Моя мама, имеющая свои 80 лет, попыталась прояснить ситуацию. Но неудачно, поскольку сделала это на русском языке. В ответ украиноязычные супруги, как по всему было видно, приехали к морю отдыхать, предложили ей хорошим украинским языком "сказать то же, но человеческим языком". Мама смиренно попыталась с ними договориться, но говорит она на украинском несовершенно для специфики жизненных обстоятельств. Это никогда не мешало ей быть украинской патриоткой и гордиться своим все же умением говорить на языке. Вот и сказала. Волновалась, но сказала. В ответ услышала: суржик не понимаем - говорите, как люди говорят. И добавлено: мы с пособниками оккупантов вообще не общаемся", - рассказывает священник.

По его словам, мама не сдержалась и на присущем ей с детства одесском диалекте объяснила, кто есть кто.

"И снова получила от молоденьких украиноязычных хамов быдлячий ответ, из которого возникало, что они уже договорились с водителем, что они уже водителю "проплатили" и будут здесь сидеть, а она "пусть бесится - ведь если ж...д бесится, тогда Господь радуется", - пишет Чумаков.

Потом водитель сказал "патриотам" пересесть.

"Они поднялись. Пошли пересесть. Напоследок говорят маме: вот же ж2 одесская!", - пишет священник.

Источник: strana.ua