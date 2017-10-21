В полиции рассказали, как соцсети помогли в поиске похищенного в Киеве младенца

21.10.2017 22:15

Найти похищенного 20 октября в Киеве младенца полицейским помогла бывшая коллега подозреваемой в преступлении. Об этом рассказал начальник сектора ювенальной превенции Оболонского управления полиции Киева Владимир Моргуненко, - сообщает "Обозреватель".

"Вчера мы распространили по соцсетям ориентировки по похищенному ребенку. Был указан и мой номер телефона. Сегодня в 11 часов мне позвонила девушка, представилась Натальей, которая сказала, что знает девочку, похожую на фото преступницы", - рассказал он.

"Мы скинули девушке видео с камеры наблюдения возле детсада, свидетельница просмотрела его и подтвердила, что это точно ее знакомая. Оказалось, что они месяц назад работали вместе продавцами", - отметил Моргуненко.

По словам Натальи, ее знакомая из-за ранних родов ранее потеряла собственного ребенка. "И она (подозреваемая – ред.) рассказывала коллеге, что после ранних родов потеряла ребенка, потому хочет "завести" нового, оформить опекунство и уехать в Конотоп, откуда ее парень", - сообщил Моргуненко.

Таким образом полиция получила имя похитительницы и номер телефона. "Мы сразу же проверили по нашей базе. И оказалось, что девушка 1997 года рождения два раза убегала из дому - в 2012 году. Она из проблемной семьи. Я передал данные преступницы руководству и в Вышгород был направлен уголовный розыск", - добавил он.

Ранее сообщалось, что вечером 20 октября в детском саду №606 Киева был похищен младенец-девочка. Житель Киева пришел вместе с двухмесячным ребенком в садик забрать старшую дочь. Он оставил коляску с девочкой под лестницей на первом этаже здания, а сам ушел в группу. Когда же через несколько минут вернулся, обнаружил пустую коляску без переносной корзины. Камеры в детском саду зафиксировали момент похищения ребенка. Похитители были задержаны сегодня около полудня. С момента похищения и до момента задержания не прошло и 24 часов.

Состояние ребёнка удовлетворительное, после обследования врачами он был передан родителям.