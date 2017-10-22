ЕЛЕНА КРАВЕЦ ВЫШЛА В СВЕТ В СТИЛЬНОМ НАРЯДЕ ОТ АНДРЕ ТАНА

22.10.2017 10:50

Недавно в столице прошли съемки нового сезона юмористической программы Лига Смеха (1+1), на которых популярная актриса студии Квартал 95 Елена Кравец блеснула в стильном наряде.

Автором ее образа является известный украинский дизайнер Андре Тан.

Снимком со съемок Елена поделилась на своей страничке в Instagram, где также выразила благодарность Андре за потрясающее платье.

“Прошло несколько часов после съёмок второго 1/2 финала Лиги Смеха, а я все расплываюсь в улыбке до ушей! Последний раз так смеялась...дайте вспомнить....точно! на первом 1/2 финале Лиги Смеха. И отдельное спасибо Андре Тану за платье, к которому не нужны каблуки“, — написала Кравец под фото.

Свой образ Елена дополнила полусапожками черного цвета с цепочкой, колготками в сеточку и портупеей, которая придала образу сексуальность.

Поклонники были в восторге от наряда Кравец и выражали свое восхищение в комментариях под фото.

“Какая красивая. Супер!“, — написал один из подписчиков звезды.

Стоит отметить, что 40-летняя актриса выглядит невероятно и этот наряд ей действительно к лицу.

Источник: showbiz.siteua.org