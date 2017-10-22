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Кабмін визначив порядок позбавлення статусу учасника бойових дій
Також внесено зміни до Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги.
Позбавити статусу учасника бойових дій можуть при наявності обвинувального вироку суду за вчинення умисного тяжкого злочину, виявлення факту надання недостовірної інформації про участь в АТО або за особистою заявою. Відповідні зміни внесено до постанови Кабміну від 20 серпня 2014 № 413, пише "Ukrainian military pages".
«Зміни, що внесені постановою Кабінету Міністрів від 18 жовтня 2017 року № 789, передбачають можливість позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які брали участь в антитерористичній операції, у разі наявності обвинувального вироку суду за вчинення особою умисного тяжкого злочину, виявлення факту надання недостовірної інформації про участь в АТО або за особистою заявою особи”, - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що внесені зміни до Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117, стосовно включення до реєстру відповідної інформації про втрату особами права на пільги.
Нагадаємо, мінімальна зарплата солдатів у зоні АТО на Донбасі зросла до 17 тис. грн. 7 тис. грн – це основне грошове забезпечення, і 10 тис. грн додатково отримають військові, які відслужили більше місяця. Підвищену зарплату військовослужбовцям виплачують від 1 вересня цього року.
Источник: unian.ua
Теги: Донбасс, статус, Кабмин, боевые действия
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