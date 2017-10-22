Медреформа в Украине: стало известно, каким врачам грозит потеря работы

22.10.2017 15:10

Принятая в Украине медицинская реформа позволит врачам зарабатывать гораздо больше, чем сейчас, но и грозит потерей работы для непрофессионалов.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

В Министерстве здравоохранения поясняют, что размер доходов врачей будет напрямую зависеть от количества пациентов.

"Постепенно врачи первичного звена будут забывать такое слово, как "зарплата", и станут оперировать словом "доход", который будет зависеть от количества пациентов у врача. Также их ждут такие изменения, как свобода выбора места работы и прекращение статуса бюджетника", - объяснил замглавы Минздрава Павел Ковтонюк на пресс-конференции по разъяснению реформы.

После старта медицинской реформы врачи за каждого пациента будут получать 370 гривен от государства, а за детей и пенсионеров – в два раза больше.

Однако такое положение дел может привести к тому, что многие врачи останутся без работы из-за своих непрофессиональных действий.

"Сокращение штата будет зависеть от того, как врач лечит и есть ли у него пациенты. Я думаю, что сеть медицинских учреждений и врачей будет оптимизирована. Но все это будет происходить плавно. У нас в полтора раза больше врачей, чем в соседних странах. Поэтому можно ожидать, что какая-то часть врачей будет оптимизирована", - эксперт по медреформе Ольга Стефанишина.

При этом эксперт уверена, что в борьбе за пациента врачи не будут приписывать болезни, которых у человека нет, так как будут ответственными за то, чтобы больной смог бесплатно сдать анализы или пройти обследование.