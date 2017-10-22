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Под Киевом в драке погиб участник АТО

22.10.2017 18:10
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Под Киевом в драке погиб участник АТО

Ему нанесли около восьми колото-резаных ран.

В Броварах в результате драки с поножовщиной погиб участник АТО. Об этом спикер полиции в Киевской области Николай Жукович сообщил в эфире 112 Украина.

"Это местный житель, 36-летний броварчанин, он участник АТО. Конфликт возник в одном из ночных развлекательных учреждений Броваров около 4 часов утра... Ему нанесли около восьми колото-резаных ран... Смерть наступила от кровопотери и ножевых ранений", – отметил Жукович.

Он добавил, что по факту конфликта открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Сотрудники полиции проводят комплекс неотложных оперативно-розыскных мероприятий на установление и задержание лиц, причастных к совершенному преступлению.

В то же время, по информации Киев. Оперативный, погибшим оказался участник боевых действий, боец 11 батальона Киевская Русь Руслан Яцюк.



Теги: Донбасс, Киев, драка, АТО
 
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