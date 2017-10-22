Учасники акції протесту під Радою озвучили нові вимоги

22.10.2017 09:10

Учасники акції протесту під Верховною Радою озвучили нові вимоги.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це вони заявили зі сцени на площі Конституції у суботу.

"Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, ви, пане Президент, повинні внести на розгляд парламенту закон про імпічмент Президента. Це стосується не конкретно вашої особи, але це стосується нашого українського народу. Для того, щоб народ дійсно був вільний і мав право вирішувати свою долю", - було оголошено зі сцени.

Крім того, мітингувальники вимагають, щоб протягом цих же днів Президент вніс до парламенту законопроект про Антикорупційний суд.

Як повідомляв Укрінформ, акція протесту триває з вівторка, 17 жовтня. Її учасники спочатку вимагали ухвалення законопроектів про зняття депутатської недоторканності, про Антикорупційний суд та про зміну виборчого законодавства. На площі Конституції та в Маріїнському парку встановлено наметове містечко.

Через протести біля ВР у столиці ускладнено рух транспорту в центрі міста.

Источник: ukrinform.ua