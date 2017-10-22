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Во Львовской галереи искусств недосчитались более 600 музейных экспонатов

22.10.2017 19:10
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Во Львовской галереи искусств недосчитались более 600 музейных экспонатов

Из фондов Львовской национальной галереи искусств имени Возницкого пропал 621 музейный предмет. Об этом сообщил гендиректор музея Тарас Возняк, передает Zaxid.net.

Пропажа была обнаружена при проведении инвентаризации музейных комплексов, входящих в галерею.

"Когда мы зимой обнаружили пропажу старинных книг, мы начали детальную инвентаризацию всех музейных фондов. Оказалось, что в целом не хватает 621 произведения искусства разных периодов, начиная с XVI века и заканчивая XX веком. Мне по памяти сложно сказать, сколько каких художественных произведений исчезло и как-то разделить их на группы, но я точно знаю, что наибольшего количества экспонатов не досчитались в фондохранилище Олесского замка", - сказал Возняк.



Теги: Донбасс, Львов, искусство, экспонат
 
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