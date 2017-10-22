Жительница Одесской области в шутку сожгла знакомого

22.10.2017 08:30

23-летняя девушка в Одесской области в шутку сожгла соседа. Инцидент произошел в Измаильском районе. Об этом сообщает местная полиция на своей странице в Facebook.

«Желая разбудить своего соседа для употребления спиртного, 23-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пошла к своему соседу, с которым и хотела продолжить принимать напитки», – говорится в сообщении.

Однако на момент прихода хозяин дома спал, а разбудить спящего у женщины не получилось.

«Тогда злоумышленница решила подшутить над своим знакомым, пришла к себе домой, взяла горюче-смазочную смесь и, придя к соседу, облила ею одеяло в области ног, которым тот был укрыт. Вследствие возгорания потерпевшего с многочисленными ожогами кожи доставили в больницу, где он умер», – отметили правоохранители.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Женщине сообщено о подозрении, а также избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. За содеянное злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Источник: journalist.today