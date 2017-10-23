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Блогер пояснив чи є у «МіхоМайдану» перспектива перерости у революцію
За словами історика Павла Бондаренка (Правого), вся когорта «революціонерів», які розставили намети під Радою, мають розуміти, що в них немає жодних шансів «підняти маси», - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.
Так, блогер наголошує, і Михеїл Саакашвілі, і Юлія Тимошенко, і Єгор Соболєв з Семеном Семенченком, і трійця Лєщенко-Найєм-Заліщук мають розуміти, що як би вони не старались, народні маси їм підняти на протести не вдасться. Справа в тому, що їх прибічниками є люди, які не хочуть нічого робити і не бажають проявляти ініціативу. Бондаренко наголошує, що електоральне поле таких політиків – люмпен, який може або на ринку капцями торгувати, або мішати бетон, але не більше. Ввечері ці люди збираються за склянкою шмурдяка зі своїм кумом і розповідають як буде гарно, коли до влади прийде їх кумир, неважливо хто – Тимошенко, Саакашвілі, Гриценко, Лєщенко, Тягнибок.
Але ці люди нікуди не вийдуть і нічого не робитимуть. Якщо вони зберуться на Майдані – то тільки у пошуках заробітку в ті самі сто гривень. Але коли припече, вони тікатимуть чимдуж з криками «Мене там не було». Тому не варто чекати на «революцію» - не той нині «революціонер» пішов, - зауважує Бондаренко.
Источник: http://replyua.net
Теги: Донбасс, Майдан, Саакашвили
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