- Українські спецпризначенці здобули перемогу у престижному світовому турнірі (відео)22:45
- Запрещают говорить на украинском: появились подробности встречи Гриба с консулами22:15
- ДЕТИ В КРАМАТОРСКЕ ПОПАЛИ В БОЛЬНИЦУ ИЗ-ЗА СТАФИЛОКОККА21:48
- Казанський: над лідером терористів так званої «ЛНР» згущаються хмари21:32
- Протест у здания Рады: 150 человек, сцена и музыка21:00
- Красный Крест под Мариуполем помогает отстраивать дома, пострадавшие от обстрелов20:48
- Блогер пояснив чи є у «МіхоМайдану» перспектива перерости у революцію20:35
- Первое заявление семьи Зайцевой по страшному ДТП в Харькове. АУДИО20:16
- В Украине вырос средний размер субсидии19:58
- Доктор рассказала, чем лечиться при ОРЗ и ОРВИ19:40
ЧТО ПРИНЕСЕТ ПАЦИЕНТАМ МЕДРЕФОРМА?
На прошедшей неделе Верховная Рада все-таки приняла два закона, которые помогут начать в стране медицинскую реформ. Правда, относительно ее результатов мнения разделились. Ее противники считают, что такие меры приведут к коллапсу современной медицины, а сторонники предвещают повышение стандартов медицинской помощи.
Например, Ольга Богомолец считает, что мед реформа – фактическое физическое уничтожения огромного количества социально незащищенных граждан. Как только закон вступит в действие, тысячи украинцев окажутся отрезаны от полноценной медицинской помощи.
Правда, только врачи уровня Ольги Богомолец могут считать, что медицина в Украине бесплатная.
Так что же даст украинцам реформа?
Теперь средства из бюджета будут выделяться не на койко-места или зарплату специалистов, а на конкретные мед услуги под конкретных пациентов. Государство подписывает договоры с больницами, а уже пациенты – с докторами.
Теперь каждый пациент будет выбирать себе семейного врача, педиатра и терапевта. В работу такого врача входит ведение приема, обследование и анализы. И это врачу оплачивает государство. Чем больше пациентов ведет доктор, тем он больше заработается.
Теги: Донбасс, реформа, медицина
- Послы G7 одобрили принятую Украиной медреформу и ждут следующих действий
- Рада приняла закон о 12-летней школе
- В Артемовске филиал поликлиники превратили в амбулаторию
- Какой будет зарплата учителей после образовательной реформы
- Результат медреформы: в Украине больных оказалось больше, чем здоровых
- В Донецке обсудили реформу здравоохранения
- ДЕТИ В КРАМАТОРСКЕ ПОПАЛИ В БОЛЬНИЦУ ИЗ-ЗА СТАФИЛОКОККА21:48
- Казанський: над лідером терористів так званої «ЛНР» згущаються хмари21:32
- Красный Крест под Мариуполем помогает отстраивать дома, пострадавшие от обстрелов20:48
- Российские военные на Донбассе получают «документы граждан «ЛДНР»19:28
- ТЯЖЕЛУЮ ВОЕННУЮ ТЕХНИКУ ИСПРОБУЮТ В ДЕЙСТВИИ В ДРУЖКОВКЕ14:40
- КАК ЖИТЕЛЬ БАХМУТА ПОДВЕРГАЛ ОПАСНОСТИ ЖИЗНИ МНОГИХ СОСЕДЕЙ14:00
- В МАРИУПОЛЕ ОТКРОЮТ СОВРЕМЕННЫЙ КАРДИОЦЕНТР13:00
- ЭНЕРГЕТИКИ МОГУТ НАЧАТЬ УСИЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ГОРОДОВ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЧАЕ ПЕРЕХОДА НА ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ12:00
- Неспокойные выходные в зоне АТО: штаб сообщает о раненых09:44
- БУДУТ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ08:23
- Українські спецпризначенці здобули перемогу у престижному світовому турнірі (відео)22:45
- Запрещают говорить на украинском: появились подробности встречи Гриба с консулами22:15
- Ученые выяснили главную причину боязни пауков22:00
- ДЕТИ В КРАМАТОРСКЕ ПОПАЛИ В БОЛЬНИЦУ ИЗ-ЗА СТАФИЛОКОККА21:48
- Казанський: над лідером терористів так званої «ЛНР» згущаються хмари21:32
- Їмо морозиво: 5 причин чому це варто зробити21:18
- Протест у здания Рады: 150 человек, сцена и музыка21:00
- Красный Крест под Мариуполем помогает отстраивать дома, пострадавшие от обстрелов20:48
- Блогер пояснив чи є у «МіхоМайдану» перспектива перерости у революцію20:35
- Первое заявление семьи Зайцевой по страшному ДТП в Харькове. АУДИО20:16
- Їмо морозиво: 5 причин чому це варто зробити21:18
- Доктор рассказала, чем лечиться при ОРЗ и ОРВИ19:40
- Что нельзя делать дома: 10 главных запретов19:00
- Терапевты развенчали десять мифов о насморке18:43
- Пігментні плями: лікуємось від напасті18:00
- Медики назвали самый полезный алкогольный напиток12:30
- Список продуктов, которые улучшают память09:30
- Як лікувати потріскані п'яти?09:10
- Любовная совместимость имен08:55
- Как справиться с похмельем: лучшие и худшие продукты07:53
- У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки
- БУДУТ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
- В жутком ДТП в Харькове погибли вдова и дочь бойца АТО: "Обеих. Враз"
- Казанський: над лідером терористів так званої «ЛНР» згущаються хмари
- В Украине стремительно дорожает еще один мясной продукт
- Ученые: Кошка обладает одновременно пятью личностями
- В сети высмеяли студентов "ЛНР" целовавших "священный" коленвал
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ БАСТУЮТ ШАХТЕРЫ
- Медреформа в Украине: стало известно, каким врачам грозит потеря работы
- Порошенко провел совещание в пригороде Донецка