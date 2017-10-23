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Доктор рассказала, чем лечиться при ОРЗ и ОРВИ

23.10.2017 19:40
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Доктор рассказала, чем лечиться при ОРЗ и ОРВИ

Когда человек простужается, и у него диагностируют ОРЗ или ОРВИ, то, как правило, эти заболевания сопровождаются поражением слизистой верхних дыхательных путей и высокой температурой, поэтому, в первую очередь, необходимо лечиться препаратами с парацетамолом.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом рассказала Юлия Паскевич, врач-отоларинголог.

По ее словам, примерно через 4-5 дней, прошедших с момента заражения, к обычной простуде могут прибавиться и другое заболевания – фарингит или ларингит, поэтому целесообразно начинать лечение сразу. «То есть в первые пять дней назначаются препараты парацетамола, которые убирают общую симптоматику. Если уже точно установлено, что пациент болеет респираторной вирусной инфекцией, то назначаются противовирусные препараты. А также обильное питье и постельный режим», - отметила доктор. 

Впрочем, Паскевич также предупредила, что парацетамолом увлекаться нельзя, и самый длительный курс может продолжаться не более пяти дней. В случае, если симптомы сохраняются, необходимо продолжит лечение антигистаминными, нестероидными противовоспалительными и антибактериальными препаратами. 



Теги: Донбасс, здоровье, лечение, ОРВИ, ОРЗ
 
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