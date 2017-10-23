Идет резкое похолодание

23.10.2017 17:04

Как сообщает replyua.net, синоптики прогнозируют резкое похолодание в большинстве регионов Украины уже со вторника, 24 октября. Температура воздуха упадет до +1...+5 градусов мороза, так же возможен снег. Это подтверждают и данные гидрометеорологического центра.



В Киеве осадков не ожидается, температура воздуха будет от -1 до +1 градусов мороза ночью и от +4℃ до +6℃ днем. 24 октября во Львове ночью будет колебаться от +3℃ до +5℃, а днем обещают +4...+6 градусов мороза, так же возможен дождь. Во вторник в Одессе синоптики прогнозируют ночью от +7℃ до +9℃, днем от +10℃ до +12℃, без осадков. В Харькове во вторник, 24 октября, тоже без осадков, ночью температура воздуха опустится до -1...+1 градусов и днем ожидается от +3℃ до +5℃. В Днепре во вторник ночью прогнозируют от -1 до +1 градусов мороза, а днем от +7℃ до +9℃, без осадков.



В Карпатах же во вторник, 24 октября, прогнозируют дожди. Ночью температура опуститься до +7℃...+9℃, а днем будет колебаться от +9℃ до +11℃. На востоке Украины дожди с мокрым снегом обещают уже в среду, 25 октября. Во всех регионах Украины, исключая юг и Закарпатье, температура ночью упадет до +1 градуса мороза, а днем обещают от +3℃ до +12℃.