- Красный Крест под Мариуполем помогает отстраивать дома, пострадавшие от обстрелов20:48
- Блогер пояснив чи є у «МіхоМайдану» перспектива перерости у революцію20:35
- Первое заявление семьи Зайцевой по страшному ДТП в Харькове. АУДИО20:16
- В Украине вырос средний размер субсидии19:58
- Доктор рассказала, чем лечиться при ОРЗ и ОРВИ19:40
- Российские военные на Донбассе получают «документы граждан «ЛДНР»19:28
- Трудовий кодекс: відпустка, звільнення, декрет по-новому19:12
- Украинский город захлестнула волна самоубийств детей18:31
- Послы G7 одобрили принятую Украиной медреформу и ждут следующих действий18:15
- Индия через 6 месяцев полетит на Луну17:45
Идет резкое похолодание
Как сообщает replyua.net, синоптики прогнозируют резкое похолодание в большинстве регионов Украины уже со вторника, 24 октября. Температура воздуха упадет до +1...+5 градусов мороза, так же возможен снег. Это подтверждают и данные гидрометеорологического центра.
В Киеве осадков не ожидается, температура воздуха будет от -1 до +1 градусов мороза ночью и от +4℃ до +6℃ днем. 24 октября во Львове ночью будет колебаться от +3℃ до +5℃, а днем обещают +4...+6 градусов мороза, так же возможен дождь. Во вторник в Одессе синоптики прогнозируют ночью от +7℃ до +9℃, днем от +10℃ до +12℃, без осадков. В Харькове во вторник, 24 октября, тоже без осадков, ночью температура воздуха опустится до -1...+1 градусов и днем ожидается от +3℃ до +5℃. В Днепре во вторник ночью прогнозируют от -1 до +1 градусов мороза, а днем от +7℃ до +9℃, без осадков.
В Карпатах же во вторник, 24 октября, прогнозируют дожди. Ночью температура опуститься до +7℃...+9℃, а днем будет колебаться от +9℃ до +11℃. На востоке Украины дожди с мокрым снегом обещают уже в среду, 25 октября. Во всех регионах Украины, исключая юг и Закарпатье, температура ночью упадет до +1 градуса мороза, а днем обещают от +3℃ до +12℃.
Теги: Донбасс, похолодание
- Рынок замер
- В Мариуполе разоблачили крупную ОПГ, обворовывавшую предприятия
- "Донбассэнерго" продадут. Но на жестких условиях
- В Донецке президент Чехии устроил разнос подчинённым и предложил построить пивзавод (ФОТО + ВИДЕО)
- ДЭМЗ простаивает из-за отсутствия оборотных средств
- Деньги жителей Донбасса в 2014 году: на коне или под конём?
- Красный Крест под Мариуполем помогает отстраивать дома, пострадавшие от обстрелов20:48
- Российские военные на Донбассе получают «документы граждан «ЛДНР»19:28
- ТЯЖЕЛУЮ ВОЕННУЮ ТЕХНИКУ ИСПРОБУЮТ В ДЕЙСТВИИ В ДРУЖКОВКЕ14:40
- КАК ЖИТЕЛЬ БАХМУТА ПОДВЕРГАЛ ОПАСНОСТИ ЖИЗНИ МНОГИХ СОСЕДЕЙ14:00
- В МАРИУПОЛЕ ОТКРОЮТ СОВРЕМЕННЫЙ КАРДИОЦЕНТР13:00
- ЭНЕРГЕТИКИ МОГУТ НАЧАТЬ УСИЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ГОРОДОВ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЧАЕ ПЕРЕХОДА НА ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ12:00
- Неспокойные выходные в зоне АТО: штаб сообщает о раненых09:44
- БУДУТ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ08:23
- У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки07:12
- Порошенко провів нараду в Авдіївці щодо оперативної обстановки на фронті19:50
- Красный Крест под Мариуполем помогает отстраивать дома, пострадавшие от обстрелов20:48
- Блогер пояснив чи є у «МіхоМайдану» перспектива перерости у революцію20:35
- Первое заявление семьи Зайцевой по страшному ДТП в Харькове. АУДИО20:16
- В Украине вырос средний размер субсидии19:58
- Доктор рассказала, чем лечиться при ОРЗ и ОРВИ19:40
- Российские военные на Донбассе получают «документы граждан «ЛДНР»19:28
- Трудовий кодекс: відпустка, звільнення, декрет по-новому19:12
- Что нельзя делать дома: 10 главных запретов19:00
- Терапевты развенчали десять мифов о насморке18:43
- Украинский город захлестнула волна самоубийств детей18:31
- Доктор рассказала, чем лечиться при ОРЗ и ОРВИ19:40
- Что нельзя делать дома: 10 главных запретов19:00
- Терапевты развенчали десять мифов о насморке18:43
- Пігментні плями: лікуємось від напасті18:00
- Медики назвали самый полезный алкогольный напиток12:30
- Список продуктов, которые улучшают память09:30
- Як лікувати потріскані п'яти?09:10
- Любовная совместимость имен08:55
- Как справиться с похмельем: лучшие и худшие продукты07:53
- Растения-талисманы, которые защищают дом от всех невзгод07:20
- Террористы готовятся нанести серьезный удар на Донбассе
- Прокуратура заявила об обнаружении опиатов в анализах Зайцевой
- Пенсионерам из ОРДЛО будут выплачены все деньги, которые они не смогли получить за годы оккупации: министр соцполитики Рева
- У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки
- Порошенко не добрался до Мариуполя
- Жители Донбасса жалуются на проблемы с онлайн-оформлением справки для пересечения КПВВ
- БУДУТ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
- В Мариуполе "зажиточного" переселенца осудили за получение материальной помощи
- В жутком ДТП в Харькове погибли вдова и дочь бойца АТО: "Обеих. Враз"
- В Горловке боевики "ДНР" «отжимают» помещения под казармы