Индия через 6 месяцев полетит на Луну

23.10.2017 17:45

Запуск космического аппарата намечен на март будущего года.



Индийская организация космических исследований (ISRO) намерена осуществить запуск космического аппарата "Чандраян-2" к Луне в марте будущего года, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.



Директор VSSC К. Сиван отметил, что "ISRO будет поглощена запусками серии спутников с декабря и далее".



Известно, что Индия не осуществляла пусков с 31 августа, со времен неудачи с ISRO во время запуска спутника IRNSS-1H, который должен был заменить спутник IRNSS - 1A в индийской навигационной системе NAVIC.



Ожидается, что в середине декабря Индия запустит навигационный спутник Cartosat-2 одновременно с 30 наноспутниками, после чего осуществит вторую попытку по замене IRNSS - 1A.



"Оба эти запуска будут осуществлены с первой площадки на (космодроме) Шрихарикоте, так как вторая площадка будет занята для запусков трех ракет GSLV, в том числе в рамках миссии Чандраян-2 в марте", - добавил Сиван.