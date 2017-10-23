Казанський: над лідером терористів так званої «ЛНР» згущаються хмари

23.10.2017 21:32

За словами журналіста Дениса Казанського, доволі цікаві речі відбуваються на тій частині окупованого Донбасу, яка іменує себе «ЛНР». Цілком можливо, що доволі скоро ми побачимо «державний переворот», - про це інформує видання replyua.net з посилання на допис експерта в соціальній мережі.



Зокрема, сьогодні вночі окупований Луганськ був практично повністю заклеєний доволі цікавими листівками. Не поспішайте радіти – скоріше за все, йдеться зовсім не про українське підпілля. Справа в тому, що якість друку доволі непогана – і тому недосяжна для окупованого Луганська. Везти таку велику партію листівок з контрольованої території було б дуже ризиковано, тому залишається єдиний варіант – Ростовська область.



Здається, це продовження доволі явної тенденції – над лідером луганських бойовиків Ігорем Плотницьким вже кілька тижнів згущаються хмари. Про це свідчить і усуненні з посади «Генерального прокурора ЛНР» Заура Ібрагімова, який був однією з опор влади Плотницького. Після того, як Ібрагімов втратив свою посаду, позиції Плотницького сильно ослабли. «Міністерство державної безпеки ЛНР» з ним вже давно у доволі напружених стосунках, тому єдиним козирем ватажка терористів був саме Ібрагімов. Що ж, все це – доволі погані знаки для Плотницького, - наголошує Казанський.

Источник: http://replyua.net