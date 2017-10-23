- Українські спецпризначенці здобули перемогу у престижному світовому турнірі (відео)22:45
- Запрещают говорить на украинском: появились подробности встречи Гриба с консулами22:15
- ДЕТИ В КРАМАТОРСКЕ ПОПАЛИ В БОЛЬНИЦУ ИЗ-ЗА СТАФИЛОКОККА21:48
- Казанський: над лідером терористів так званої «ЛНР» згущаються хмари21:32
- Протест у здания Рады: 150 человек, сцена и музыка21:00
- Красный Крест под Мариуполем помогает отстраивать дома, пострадавшие от обстрелов20:48
- Блогер пояснив чи є у «МіхоМайдану» перспектива перерости у революцію20:35
- Первое заявление семьи Зайцевой по страшному ДТП в Харькове. АУДИО20:16
- В Украине вырос средний размер субсидии19:58
- Доктор рассказала, чем лечиться при ОРЗ и ОРВИ19:40
Когда в Украине начнется Рождественский пост
Рождественский пост у православных християн начинается в 2017 году 28 ноября
Ежегодно Рождественский пост начинается в одно и то же время (28 ноября) и заканчивается 6 января. Этот пост считается последним в году и готовит тело и душу к одному из главных праздников Рождеству Христову.
Начинается он сразу после праздника Святого апостола Филиппа, почему и называется, другими словами Филипповым постом, (в Церковном уставе именуется Четыредесятницей). Посту предшествует заговенье. Согласно православной традиции, если заговенье приходится на среду или пятницу (постные дни), то его переносят на день вперёд. В последний день перед постом разрешается употреблять скоромную пищу (мясо и молочные продукты).
Весь пост верующие условно делят на три этапа, в зависимости от которых и меняется питание:
- с 28 ноября по 19 декабря (празднование дня святого Николая Чудотворца),
- с 20 декабря по 1 января,
- со 2 по 6 января.
Особенности Рождественского поста
Во период поста церковь не проводит венчания и крещение, также не рекомендуется назначать свадьбы на этот период, поскольку время поста – это период покаяния и молитвы, этому и следует посвятить себя в эти ответственные дни.
Рождественский пост 2017-2018 – питание по дням
С 28 ноября по 19 декабря:
- Понедельники, среды и пятницы – сухоядение. В пищу употребляется только "сырая" пища, не прошедшая термическую обработку. Разрешаются овощи, фрукты, орехи, грибы, мед.
- Вторники и четверги – горячая пища, приготовленная на растительном масле. Смело включайте в рацион каши и вегетарианские супы.
- Субботы и воскресенья – к меню, которого следует придерживаться во вторник и четверг, добавляется рыба и вино.
На этот период выпадает праздник Введение во храм Пресв. Богородицы. В честь этого события происходит послабление поста – разрешается вкушать рыбу, вино, горячую пищу с маслом.
С 20 декабря по 1 января:
- Понедельник, среда, пятница – только сухоядение.
- Вторник, четверг и все выходные дни – горячая пища с растительным маслом.
Со 2 по 6 января:
- Понедельник, среда (2.01) и пятница (4.01) – сухоядение.
- Во вторник (1.01) и четверг (3.01) – горячая пища без масла.
- Все выходные дни – горячая пища с растительным маслом.
- В канун Рождества (6-го января) – нельзя вкушать пищу до появления 1-ой звезды.
Разговляться следует сочивом – это особенное блюдо, состоящее из зерен пшеницы или риса, замоченные в воде. Сочиво подслащивают медом, добавляют туда сухофрукты, мак, изюм, орехи и др.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, Рождество, религия, Рождественский пост
- Ляшко скромно заявил, что новым премьером должен быть он
- "Какая Украина? Такого государства нет", - Дмитрий Медведев
- Азаров ушёл в отставку и объяснил, почему
- Яценюк согласился отчитаться перед Верховной Радой 16 февраля (ВИДЕО)
- Самая талантливая девушка Украины создала необычное "Чудо Рождества" (ВИДЕО)
- Горловские школьники отпразднуют Рождество на Львовщине
- ДЕТИ В КРАМАТОРСКЕ ПОПАЛИ В БОЛЬНИЦУ ИЗ-ЗА СТАФИЛОКОККА21:48
- Казанський: над лідером терористів так званої «ЛНР» згущаються хмари21:32
- Красный Крест под Мариуполем помогает отстраивать дома, пострадавшие от обстрелов20:48
- Российские военные на Донбассе получают «документы граждан «ЛДНР»19:28
- ТЯЖЕЛУЮ ВОЕННУЮ ТЕХНИКУ ИСПРОБУЮТ В ДЕЙСТВИИ В ДРУЖКОВКЕ14:40
- КАК ЖИТЕЛЬ БАХМУТА ПОДВЕРГАЛ ОПАСНОСТИ ЖИЗНИ МНОГИХ СОСЕДЕЙ14:00
- В МАРИУПОЛЕ ОТКРОЮТ СОВРЕМЕННЫЙ КАРДИОЦЕНТР13:00
- ЭНЕРГЕТИКИ МОГУТ НАЧАТЬ УСИЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ГОРОДОВ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЧАЕ ПЕРЕХОДА НА ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ12:00
- Неспокойные выходные в зоне АТО: штаб сообщает о раненых09:44
- БУДУТ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ08:23
- Українські спецпризначенці здобули перемогу у престижному світовому турнірі (відео)22:45
- Запрещают говорить на украинском: появились подробности встречи Гриба с консулами22:15
- Ученые выяснили главную причину боязни пауков22:00
- ДЕТИ В КРАМАТОРСКЕ ПОПАЛИ В БОЛЬНИЦУ ИЗ-ЗА СТАФИЛОКОККА21:48
- Казанський: над лідером терористів так званої «ЛНР» згущаються хмари21:32
- Їмо морозиво: 5 причин чому це варто зробити21:18
- Протест у здания Рады: 150 человек, сцена и музыка21:00
- Красный Крест под Мариуполем помогает отстраивать дома, пострадавшие от обстрелов20:48
- Блогер пояснив чи є у «МіхоМайдану» перспектива перерости у революцію20:35
- Первое заявление семьи Зайцевой по страшному ДТП в Харькове. АУДИО20:16
- Їмо морозиво: 5 причин чому це варто зробити21:18
- Доктор рассказала, чем лечиться при ОРЗ и ОРВИ19:40
- Что нельзя делать дома: 10 главных запретов19:00
- Терапевты развенчали десять мифов о насморке18:43
- Пігментні плями: лікуємось від напасті18:00
- Медики назвали самый полезный алкогольный напиток12:30
- Список продуктов, которые улучшают память09:30
- Як лікувати потріскані п'яти?09:10
- Любовная совместимость имен08:55
- Как справиться с похмельем: лучшие и худшие продукты07:53
- У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки
- БУДУТ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
- Казанський: над лідером терористів так званої «ЛНР» згущаються хмари
- В жутком ДТП в Харькове погибли вдова и дочь бойца АТО: "Обеих. Враз"
- В Украине стремительно дорожает еще один мясной продукт
- Ученые: Кошка обладает одновременно пятью личностями
- В сети высмеяли студентов "ЛНР" целовавших "священный" коленвал
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ БАСТУЮТ ШАХТЕРЫ
- Медреформа в Украине: стало известно, каким врачам грозит потеря работы
- Порошенко провел совещание в пригороде Донецка