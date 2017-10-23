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Когда в Украине начнется Рождественский пост

23.10.2017 09:20
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Когда в Украине начнется Рождественский пост

Рождественский пост у православных християн начинается в 2017 году 28 ноября

Ежегодно Рождественский пост начинается в одно и то же время (28 ноября) и заканчивается 6 января. Этот пост считается последним в году и готовит тело и душу к одному из главных праздников Рождеству Христову.

Начинается он сразу после праздника Святого апостола Филиппа, почему и называется, другими словами Филипповым постом, (в Церковном уставе именуется Четыредесятницей). Посту предшествует заговенье. Согласно православной традиции, если заговенье приходится на среду или пятницу (постные дни), то его переносят на день вперёд. В последний день перед постом разрешается употреблять скоромную пищу (мясо и молочные продукты).

Весь пост верующие условно делят на три этапа, в зависимости от которых и меняется питание:

  • с 28 ноября по 19 декабря (празднование дня святого Николая Чудотворца),
  • с 20 декабря по 1 января,
  • со 2 по 6 января. 

Особенности Рождественского поста

Во период поста церковь не проводит венчания и крещение, также не рекомендуется назначать свадьбы на этот период, поскольку время поста – это период покаяния и молитвы, этому и следует посвятить себя в эти ответственные дни. 

Рождественский пост 2017-2018 – питание по дням

С 28 ноября по 19 декабря:

  • Понедельники, среды и пятницы – сухоядение. В пищу употребляется только "сырая" пища, не прошедшая термическую обработку. Разрешаются овощи, фрукты, орехи, грибы, мед. 
  • Вторники и четверги – горячая пища, приготовленная на растительном масле. Смело включайте в рацион каши и вегетарианские супы. 
  • Субботы и воскресенья – к меню, которого следует придерживаться во вторник и четверг, добавляется рыба и вино.

На этот период выпадает праздник Введение во храм Пресв. Богородицы. В честь этого события происходит послабление поста – разрешается вкушать рыбу, вино, горячую пищу с маслом. 

С 20 декабря по 1 января:

  • Понедельник, среда, пятница – только сухоядение.
  • Вторник, четверг и все выходные дни – горячая пища с растительным маслом.

Со 2 по 6 января:

  • Понедельник, среда (2.01) и пятница (4.01) – сухоядение.
  • Во вторник (1.01) и четверг (3.01) – горячая пища без масла.
  • Все выходные дни – горячая пища с растительным маслом.
  • В канун Рождества (6-го января) – нельзя вкушать пищу до появления 1-ой звезды.

Разговляться следует сочивом – это особенное блюдо, состоящее из зерен пшеницы или риса, замоченные в воде. Сочиво подслащивают медом, добавляют туда сухофрукты, мак, изюм, орехи и др.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Украина, Донбасс, Рождество, религия, Рождественский пост
 
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