Морозы и дожди захватят почти всю Украину, но кому-то повезет больше

23.10.2017 11:35

В понедельник, 23 октября, в Украине продолжится похолодание

Ночью во многих регионах температура опустилась ниже нуля, сообщает Укргидрометцентр.

На западе сегодня обещают сильный дождь. Днем +7…+10. В Ужгороде до +13 днем.

На севере переменная облачность без осадков. Днем +5…+7. Этой ночью было 0…-4.

В центре также переменная облачность без осадков. Днем +6…+8. Ночью было +2…-1.

На востоке сегодня сухо и прохладно. Днем +5…+11. Ночью было +2…-3.

На юге без осадков. Воздух сегодня прогреется до +9…+13.

В Киеве 23 октября переменная облачность без осадков. Днем +5…+7. Ночью было +1…-1.

Ранее сообщалось, что похолодание может привести к резкому росту простуд, ОРВИ, фарингит, ларингит, невралгии, поэтому стоит быть осторожными и тепло одеваться.

Отметим, метеорологи сделали неутешительный прогноз на эту зиму.

Источник: Politeka