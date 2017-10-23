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Муженко рассказал о процессе перехода ВСУ на стандарты НАТО
Руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в эфире Голоса Америки заявил, что Украине в наследство от СССР достались внушительные запасы вооружения и боеприпасов. Это, по словам военного, непосредственно влияет на переход армии ВСУ на стрелковое оружие Североатлантического Альянса, то есть делает этот процесс не быстрым.
Как информирует replyua.net, Муженко заявил: «Это не настолько быстрый процесс, как бы нам хотелось того. Множество вооружений и военной техники в нашей стране – это техника бывшего СССР. Все будет зависеть от того, насколько интенсивно будет проходить перевооружение украинских войск. Однако этот процесс идет вперед».
При этом Муженко привел пример, что «Укроборонпром» будет выпускать по лицензии американской компании Aerocraft штурмовую винтовку М4-WAC-47. Известно, что это оружие создано на базе AR-15, и благодаря модульной конструкции у нее предусмотрена возможность смены калибра, то есть изменяется верхняя часть карабина. Примечательно, что из такого оружия можно стрелять как патронами американского производства 5,56*45 миллиметров НАТО, так и советским 7,62*39 мм. Также руководитель Генштаба отказался назвать даже приблизительные сроки перехода Вооруженных сил Украины на калибры Североатлантического Альянса.
Теги: Донбасс, НАТО, ВСУ
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