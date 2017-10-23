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Перевооружение ВСУ: Муженко дал интересное интервью «Голосу Америки»
В рамках перевода Вооруженных сил Украины на стандарты НАТО будет подниматься вопрос о перевооружении армии и использовании стрелкового оружия, разработанного под патроны калибров, принятых на вооружении странами Альянса, сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, пишет ЗН.
При этом он не стал указывать конкретные сроки перевооружения украинской армии.
"Это процесс не настолько быстрый, как бы нам хотелось. Много вооружения и военной техники в Украине осталось от бывшего СССР. Все будет зависеть от интенсивности и скорости перевооружения Вооруженных сил… Но такой процесс идет", - заявил Муженко в интервью "Голосу Америки", опубликованном 22 октября.
В качестве примера начальник Генштаба привел штурмовую винтовку M4- WAC-47, которую будут выпускать предприятия концерна "Укроборонпром" по лицензии американской компании Aerocraft. Благодаря модульной конструкции у винтовки предусмотрена возможность смены калибра путем замены верхней части карабина как под американский патрон 5,56×45 мм НАТО, так и под советский 7,62×39 мм.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, вооружение, ВСУ
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