Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Послы G7 одобрили принятую Украиной медреформу и ждут следующих действий

23.10.2017 18:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Послы G7 одобрили принятую Украиной медреформу и ждут следующих действий

Послы стран Группы семи приветствуют принятие медицинской реформы Верховной радой, однако отмечают необходимость ее надлежащей реализации.

Об этом говорится в заявлении послов, опубликованном на сайте посольства Италии в Украине, передает Европейская правда.

"Это законодательство является значительным шагом вперед и направлено на обеспечение лучшего обеспечения здравоохранения для всех украинцев, достижение эффективной первичной и третичной медико-санитарной помощи и искоренение коррупции", - заявили послы.

В то же время, отмечают в G7, принятие медреформы – это лишь первый шаг.

"Для обеспечения полной реализации нужна большая работа. Важно обеспечить достаточное финансирование сектора здравоохранения и необходимую поддержку Министерству здравоохранения", - говорится в заявлении.

Напомним, 19 октября Верховная Рада проголосовала во втором чтении закон о медицинской реформе.

За соответствующее решение проголосовали 240 депутатов.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, реформа, медицина
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх