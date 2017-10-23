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Протест у здания Рады: 150 человек, сцена и музыка
Протестующие не расходятся, несмотря на похолодание, но ведут себя спокойно
Акцию протеста у стен Верховной Рады продолжают около 150 человек.
Кроме того, перед зданием парламента установили сцену и звуковую аппаратуру, которая транслирует современную украинскую поп-музыку.
Небольшое количество протестующих находится на улице Грушевского, у площади Конституции и в Мариинском парке. Активисты ведут себя мирно и спокойно, а за соблюдением порядка следят около 100 сотрудников правоохранительных органов.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что истинной целью акции у стен Верховной Рады является дестабилизация ситуации в Украине.
Акция началась 17 октября, когда митингующие потребовали принять законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности, об антикоррупционном суде и о новой избирательной системе.
Также стоит напомнить, что вечером 22 октября один из участников акции протеста устроил конфликт с сотрудником полиции, который перерос в драку, по итогам которой полицейский оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.
О причинах противостояния и требованиях протестующих читайте в материале "Сегодня".
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Киев, протест, Верховная Рада
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