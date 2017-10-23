Скандал вокруг закона об образовании: в МИД Украины ответили на венгерский "шантаж"

По словам украинского дипломата, только один партнер продолжает риторику эскалации, используя тактику шантажа, угрожая блокировать наши европейские инициативы

Используя тактику шантажа и угроз блокирования европейских инициатив Украины, Венгрия ничего не добьется. Об этом в своей статье в брюссельском издании Euractiv написал посол Украины в ЕС Николай Точицкий.

По его словам, украинская сторона готова к проведению консультаций со всеми заинтересованными международными партнерами для надлежащей имплементации закона об образовании.

Как отметил Точицкий, большинство украинских партнеров согласились на двусторонний диалог в этом вопросе и признали, что новый закон предоставляет больше возможностей для национальных меньшинств.

"Однако только один партнер продолжает риторику эскалации, используя тактику шантажа, угрожая блокировать наши европейские инициативы и даже ставя под вопрос Соглашение об ассоциации. Такой стиль разговоров приведет нас в никуда", – заявил посол.

"Настало время прекратить политизацию вопроса, а вместо этого – совместно перейти к профессиональному общению, чтобы развеять мифы и неверные толкования", – отметил он.

Напомним, 19 октября Украина договорилась с Венгрией о совместной работе над механизмом имплементации закона "Об образовании".

Ранее правительство Венгрии решило блокировать все дальнейшие решения Европейского союза, направленные на сближение ЕС с Украиной.

Напомним, 10 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто посетил Ужгород, где встретился с руководителями организаций закарпатских венгров и руководителями исторических церквей для согласования точек зрения. Он выступил за пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом.

Ранее Венгрия резко раскритиковала новый языковый закон, который якобы нарушает права венгерского нацменьшинства в Украине.

12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение с рекомендациями Украине по итогам срочных дебатов относительно закона "Об образовании". Решение ПАСЕ достаточно жестко осуждает то, что Верховная рада приняла закон об образовании, изменив статью 7 (о языке образования) без консультаций с представителями национальных меньшинств.

Днем ранее во время выступления на сессии ПАСЕ президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина гарантирует право обучения на родном языке, но при этом изучение государственного языка является обязательным.

Источник: https://www.segodnya.ua