Стала известна коррумпированная система ликвидации украинских банков

23.10.2017 17:18

В эфире Politeka on-line лидер политического движения «Справедливость», бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко обвинил президента Украины Петра Порошенко и его ближайшее окружение в ликвидации большого количества украинских банков

Наливайченко считает, что украинская власть должна была пойти европейским путем ликвидации проблемных банков – когда страдают не вкладчики, в владельцы финучреждения и те люди, которые нарушали финансовое и банковское законодательство.

«Даже если банк подлежит ликвидации, то вклады простых людей, украинского бизнеса и так далее, переводятся в тот банк, который на плаву. Который, государство уверено, является чистым. Или путем слияния банков — объединяются банковские учреждения, но сохраняются счета, вклады и так далее. То есть, наводя порядок в банковской сфере, не наносится вред людям. У нас пошли олигархическо-коррумпированным путем. Уничтожается банк, имущество, активы банка убирается в одно учреждение, так называемый, Фонд гарантирования. Через коррумпированную систему нотариусов, подкуп хорошие активы переходят в бизнес-окружение непосредственно президента, а проблемы и отсутствие денег остаются для простых вкладчиков», — заявил Наливайченко.

Напомним, ранее сообщалось, что 3 ноября на аукционе планируют продать 17 квартир в Днепре, которые принадлежат национализированному «ПриватБанку».

Полное интервью с Валентином Наливайченко читайте здесь.

Источник: Politeka