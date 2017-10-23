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Стала известна коррумпированная система ликвидации украинских банков
В эфире Politeka on-line лидер политического движения «Справедливость», бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко обвинил президента Украины Петра Порошенко и его ближайшее окружение в ликвидации большого количества украинских банков
Наливайченко считает, что украинская власть должна была пойти европейским путем ликвидации проблемных банков – когда страдают не вкладчики, в владельцы финучреждения и те люди, которые нарушали финансовое и банковское законодательство.
«Даже если банк подлежит ликвидации, то вклады простых людей, украинского бизнеса и так далее, переводятся в тот банк, который на плаву. Который, государство уверено, является чистым. Или путем слияния банков — объединяются банковские учреждения, но сохраняются счета, вклады и так далее. То есть, наводя порядок в банковской сфере, не наносится вред людям. У нас пошли олигархическо-коррумпированным путем. Уничтожается банк, имущество, активы банка убирается в одно учреждение, так называемый, Фонд гарантирования. Через коррумпированную систему нотариусов, подкуп хорошие активы переходят в бизнес-окружение непосредственно президента, а проблемы и отсутствие денег остаются для простых вкладчиков», — заявил Наливайченко.
Напомним, ранее сообщалось, что 3 ноября на аукционе планируют продать 17 квартир в Днепре, которые принадлежат национализированному «ПриватБанку».
Полное интервью с Валентином Наливайченко читайте здесь.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, банк, коррупция
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