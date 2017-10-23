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Трагедия в Харькове: дело может перевернуться с ног на голову
Расследование аварии в Харькове, в результате которой погибли пять человек, может перевернуться с ног на голову.
Как сказал глава глава областной полиции Олег Бех, после проведения экспертиз квалификация "свидетель" для водителя "Туарега" может быть изменена, пишут "Вести". Кроме того, нардеп Михаил Добкин также заявлял, что Геннадий Дронов – это сотрудник СБУ. В ведомстве эту информацию опровергли.
Стоит отметить, что он также попадал в аварии. В апреле этого года он на ВАЗе столкнулся с «Мицубиси». Это произошло на ул. Университетской в Харькове. А уже в июне суд наказал его штрафом в размере 340 грн.
Во время рассмотрения дела в суде прокуроры заявили, что в крови Зайцевой были следы опиатов, хотя в успокаивающих лекарствах, которые ей давали, их не было. Опиаты могут содержаться как в героине, так и в таких препаратах как пенталгин, солпадеин, тетралгин, каффетин. "Это вещество может влиять на скорость реакции при управлении транспортом", - объяснил медик.
Адвокат Иван Либерман не исключил, что через два месяца, когда закончится срок ареста, Алену Зайцеву могут отпустить с электронным браслетом.
"Отсутствие предварительных показаний дает возможность адвокатам и родственникам быстренько создать версии ДТП. Одна из хитростей — это сказать, что потеряла сознание за рулем. То есть ей внезапно стало плохо, и машина неконтролируемо летела", - отметил Либерман.
Не удивительно, что Зайцева в суде говорила о помощи пострадавшим. "У нас за деньги, к сожалению, многим можно закрыть рот. И потерпевшие, родственники погибших пойдут к нотариусу, напишут заявление, что получили определенную сумму, никаких претензий к водителю не имеют и в дальнейшем не будут", - сказал Либерман и добавил, что с родственниками потерпевших уже работают "люди Зайцевой".
"Она может получить пять лет не реального лишения свободы, а условно, с отсрочкой приговора на три года. То есть, убив пять человек, она будет ходить по ресторанам, ездить за границу и жить той жизнью, которой жила до этого", - сказал Либерман.
В суде защищает Зайцеву адвокат мэра Харькова Геннадия Кернеса — Юлия Козырь. Василий Зайцев — приемный отец девушки. Помимо бизнеса на отопительных системах Василий является владельцем компании "Укрэнергочермет", торгующей закусками "Пикник".
Его сын, Дмитрий Зайцев, был прокурором Алушты, Симферополя, потом занимал должности заместителей прокурора Одесской и Черкасской областей. В ГПУ сказали, что он в розыске.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Харьков, трагедия, ДТП
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