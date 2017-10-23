- Українські спецпризначенці здобули перемогу у престижному світовому турнірі (відео)22:45
- Запрещают говорить на украинском: появились подробности встречи Гриба с консулами22:15
- ДЕТИ В КРАМАТОРСКЕ ПОПАЛИ В БОЛЬНИЦУ ИЗ-ЗА СТАФИЛОКОККА21:48
- Казанський: над лідером терористів так званої «ЛНР» згущаються хмари21:32
- Протест у здания Рады: 150 человек, сцена и музыка21:00
- Красный Крест под Мариуполем помогает отстраивать дома, пострадавшие от обстрелов20:48
- Блогер пояснив чи є у «МіхоМайдану» перспектива перерости у революцію20:35
- Первое заявление семьи Зайцевой по страшному ДТП в Харькове. АУДИО20:16
- В Украине вырос средний размер субсидии19:58
- Доктор рассказала, чем лечиться при ОРЗ и ОРВИ19:40
Українські спецпризначенці здобули перемогу у престижному світовому турнірі (відео)
Український блогер Роман Синіцин на персональній сторінці в соціальній мережі розповідає про чергову гучну перемогу українських військовослужбовців, цього разу - на престижному світовому турнірі, - інформує видання replyua.net.
За словами блогера, напередодні команда Третього окремого полку спеціального призначення (базується у Кропивницькому) прибула з Великобританії. Військовослужбовці повернулись не з порожніми руками – вони здобули на змаганнях Cambrian Patrol срібні медалі. У турнірі брали участь сто тридцять одна команда з більше ніж тридцяти держав світу, і українська команда ввійшла у трійку переможців.
Загалом, змагання Cambrian Patrol вважаються надзвичайно складними. Вони включають у себе марш-кидок гористою місцевістю на відстань п’ятдесят миль, взаємодію з цивільним населенням та «агентами», ліквідацію терористів, форсування річок з температурою води менше шести градусів за Цельсієм, розмінування, порятунок полонених, зачистки, розвідку, надання першої медичної допомоги та багато інших випробувань, з якими наші вояки достойно справились. Змагання тривали більше двох діб, які учасники провели без сну. Перше місце розділили між собою Пакистан і Великобританія.
Теги: Донбасс, победа, военные
- Рынок замер
- В Мариуполе разоблачили крупную ОПГ, обворовывавшую предприятия
- "Донбассэнерго" продадут. Но на жестких условиях
- В Донецке президент Чехии устроил разнос подчинённым и предложил построить пивзавод (ФОТО + ВИДЕО)
- ДЭМЗ простаивает из-за отсутствия оборотных средств
- Деньги жителей Донбасса в 2014 году: на коне или под конём?
- ДЕТИ В КРАМАТОРСКЕ ПОПАЛИ В БОЛЬНИЦУ ИЗ-ЗА СТАФИЛОКОККА21:48
- Казанський: над лідером терористів так званої «ЛНР» згущаються хмари21:32
- Красный Крест под Мариуполем помогает отстраивать дома, пострадавшие от обстрелов20:48
- Российские военные на Донбассе получают «документы граждан «ЛДНР»19:28
- ТЯЖЕЛУЮ ВОЕННУЮ ТЕХНИКУ ИСПРОБУЮТ В ДЕЙСТВИИ В ДРУЖКОВКЕ14:40
- КАК ЖИТЕЛЬ БАХМУТА ПОДВЕРГАЛ ОПАСНОСТИ ЖИЗНИ МНОГИХ СОСЕДЕЙ14:00
- В МАРИУПОЛЕ ОТКРОЮТ СОВРЕМЕННЫЙ КАРДИОЦЕНТР13:00
- ЭНЕРГЕТИКИ МОГУТ НАЧАТЬ УСИЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ГОРОДОВ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЧАЕ ПЕРЕХОДА НА ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ12:00
- Неспокойные выходные в зоне АТО: штаб сообщает о раненых09:44
- БУДУТ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ08:23
- Українські спецпризначенці здобули перемогу у престижному світовому турнірі (відео)22:45
- Запрещают говорить на украинском: появились подробности встречи Гриба с консулами22:15
- Ученые выяснили главную причину боязни пауков22:00
- ДЕТИ В КРАМАТОРСКЕ ПОПАЛИ В БОЛЬНИЦУ ИЗ-ЗА СТАФИЛОКОККА21:48
- Казанський: над лідером терористів так званої «ЛНР» згущаються хмари21:32
- Їмо морозиво: 5 причин чому це варто зробити21:18
- Протест у здания Рады: 150 человек, сцена и музыка21:00
- Красный Крест под Мариуполем помогает отстраивать дома, пострадавшие от обстрелов20:48
- Блогер пояснив чи є у «МіхоМайдану» перспектива перерости у революцію20:35
- Первое заявление семьи Зайцевой по страшному ДТП в Харькове. АУДИО20:16
- Їмо морозиво: 5 причин чому це варто зробити21:18
- Доктор рассказала, чем лечиться при ОРЗ и ОРВИ19:40
- Что нельзя делать дома: 10 главных запретов19:00
- Терапевты развенчали десять мифов о насморке18:43
- Пігментні плями: лікуємось від напасті18:00
- Медики назвали самый полезный алкогольный напиток12:30
- Список продуктов, которые улучшают память09:30
- Як лікувати потріскані п'яти?09:10
- Любовная совместимость имен08:55
- Как справиться с похмельем: лучшие и худшие продукты07:53
- У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки
- БУДУТ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
- Казанський: над лідером терористів так званої «ЛНР» згущаються хмари
- В жутком ДТП в Харькове погибли вдова и дочь бойца АТО: "Обеих. Враз"
- В Украине стремительно дорожает еще один мясной продукт
- Ученые: Кошка обладает одновременно пятью личностями
- В сети высмеяли студентов "ЛНР" целовавших "священный" коленвал
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ БАСТУЮТ ШАХТЕРЫ
- Медреформа в Украине: стало известно, каким врачам грозит потеря работы
- Порошенко провел совещание в пригороде Донецка