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В Украине стремительно дорожает еще один мясной продукт
Следом за мясом птицы, салом и свининой в Украине стремительными темпами начала дорожать колбасная продукция.
Как информирует replyua.net со ссылкой на данные Государственной службы статистики, в сентябре текущего года средняя цена колбасных изделий возросла до 83,9 гривен за килограмм. При этом в августе текущего года средняя цена на колбасу была на шесть процентов ниже, и стоимость колбасных изделий продемонстрировала резкий рост. По данным Госстата, в сентябре выросла средняя цена и на вареные колбасы, а также на сардельки – до 61,8 гривен за килограмм.
Напомним, что с начала текущего года в Украине подешевела только гречка, а все остальные продукты дорожали практически каждый месяц, особенно, в сентябре. Быстрее всего, как утверждают в ведомстве, в этом году дорожали яйца, сало, свинина и говядина. Также серьезный рост цен был зафиксирован на большинство овощей (в том числе и тепличных) и на фрукты.
Теги: Донбасс, подорожание, продукты
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