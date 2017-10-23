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Запрещают говорить на украинском: появились подробности встречи Гриба с консулами
Украинский дипломат сообщил, что, по словам Гриба, "состояние здоровья у него не улучшилось"
Российская сторона осуществляла видеофиксацию встречи консулов с похищенным в Беларуси 19-летним украинцем Павлом Грибом в СИЗО Краснодара. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.
"Состоялась очередная встреча представителей Генконсульства с Павлом Грибом. Сама встреча продолжалась чуть больше часа. По требованию администрации следственного изолятора общение происходило на русском языке под запись, то есть происходило еще видеодокументирование встречи, также в присутствии руководства следственного изолятора, и в частности присутствовал заместитель начальника и один из охранников, который собственно осуществлял видеодокументирование этой встречи", – сказал Погорельцев.
"В этих условиях Павел сообщил, что условия его содержания в изоляторе удовлетворительные. Осуществляется регулярно медицинский осмотр", – отметил дипломат и добавил, что "осуществляется ежедневная прогулка во дворе этого учреждения в течение часа".
Погорельцев сообщил, что, по словам Гриба, "состояние здоровья у него не улучшилось".
"Местные врачи прописали ему два препарата, но от их приема какого-то улучшения он не почувствовал, и даже также после употребления одного из них ему бывает плохо", – отметил дипломат.
Кроме того, Погорельцев сообщил, что сотрудники Генконсульства передали Грибу зимнюю обувь, предметы гигиены, продукты и теплые вещи, и добавил, что передача была составлена в соответствии с пожеланиями отца Павла – Игоря, который подготовил соответствующий перечень вещей.
"Пополнялся также его личный счет для приобретения соответствующих вещей в магазине СИЗО – продукты питания, бытовые вещи. Генконсульством уже несколько раз пополнялся счет. Адвокат также пополнял его", – сказал дипломат.
Также адвокат прогнозирует, что суд в Российской Федерации начнет рассмотрение так называемого дела Павла Гриба по существу в начале 2018 года. Погорельцев уточнил, что это собственное личное видение адвоката. По словам представителя МИД, речь идет о "рассмотрении так называемого дела по существу".
Напомним, что еще 28 августа член общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в Гомель, Беларусь, для того, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях.
Павел должен был вернуться в тот же день. Однако, когда этого не случилось, отец отправился на его поиски. Выяснилось, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса Российской Федерации (теракт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю.
Далее стало известно, что парня держат в следственном изоляторе в Краснодаре. 13 сентября суд в Краснодаре постановил арестовать Павла до 17 октября.
Важно отметить, что у Павла тяжелое врожденное заболевания, которое требует специфического лечения.
В России Павла Гриба обвиняют в подготовке теракта и связях с националистами.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: политика, Россия, Донбасс, консул
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