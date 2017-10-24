- Украина обойдется без угля из ОРДЛО, - эксперты20:56
- Луценко: Протесты под Радой финансируют граждане Грузии, деньги завозили на частных самолетах20:14
- Генштаб: Россия имеет право инспектировать военные части Украины18:54
- «С дипломами не нужны»: Кого ищут киевские работодатели18:14
- «Михеил Саакашвили бросил вызов государству – правоохранители ему ответят» – Луценко16:54
- Известный украинский поэт выпал из окна16:34
- Виновник ДТП с 6 погибшими в Харькове вновь пойман пьяным за рулем16:11
- Под Киевом зарезали участника АТО15:56
- Госпогранслужба о биометрическом контроле россиян: "Будем брать отпечатки пальцев, и создавать свою базу"15:35
- Зимой полк С-400 Триумф заступит на боевое дежурство в Севастополе, заявили в Минобороны РФ.14:34
Известный украинский поэт выпал из окна
В ночь на 23 октября из окна выпал известный украинский поэт Артем Полежака, который получил травмы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил брат Полежаки Дмитрий, передает segodnya.ua.
"В ночь на понедельник, после поездки в зону АТО, а после к родителям в село, Артем не успел отдохнуть как следует – присел перекурить на подоконник и или поскользнулся, или задремал – и выпал из окна", – говорится в сообщении.
Брат подчеркнул, что поэт был абсолютно трезвым и событие было лишь случайностью.
Дмитрий добавил, что скорую помощь вызвали только утром. Врачи не уделили достаточного внимания Полежаке и только "помазали голову йодом и бросили, как бомжа на целый день, даже не обработав все раны".
"Мы нашли его в больнице вечером. Состояние якобы стабильное. Пришел в себя. Все обследования, МРТ только сегодня, потому что без присмотра родных и денег никто палец о палец. Как только будут новости – буду писать. Сейчас мы – 4-я неотложная, 1-е нейрохирургическое", – написал брат поэта.
Теги: Украина, Донбасс, поэт, скорая помощь, больница, травма, АТО
- Пострадавший на митинге за Украину: "Я хотел вытащить из толпы племянника" (ВИДЕО)
- Сын Высоцкого "загремел" в больницу (ВИДЕО)
- Эксперты не исключают возможность мятежа и переворота
- Депутат нанёс травмы средней тяжести сотруднику СБУ
- "Небесную сотню" пополнили два человека
- Полицейского расстреляли прямо перед его домом
- Малобюджетный цирк: в сети высмеяли снятое боевиками ЛНР видео задержания "украинских диверсантов". ВИДЕО22:16
- В зоне АТО большие потери: четверо военных погибли, шестеро раненых21:56
- В Луганске сепаратисты "топили" "министра МВД "ЛНР" за "отжатый" у луганчанки дом. ВИДЕО21:34
- В «ДНР» активно затапливаются шахты21:15
- Переселенцы-медики смогут получить бесплатное жилье в Мариуполе20:34
- Бежавший из Донецка пропагандист Прилепин разразился новой околесицей: пропагандист уверяет, что Захарченко станет новым президентом Украины19:35
- В оккупированном Луганске боевики из "МВД ЛНР" убили российского "силовика" прямо в здании "министерства" - появились жуткие подробности, от которых в шоке даже Кремль18:36
- "Кинула" главаря "ЛНР" и его "шестерок" - Плотницкий такого стерпеть не смог: стало известно, за что в Луганске террористы "расправились" с подружкой Ефремова Ткаченко17:55
- Для чего Захарченко личные казаки?17:34
- Боевики понесли колоссальные потери у Авдеевки: в силах АТО отчитались, сколько к Гиве и Мотороле ВСУ отправили "освободителей" Донбасса17:16
- Цена медреформы: за какие медуслуги украинцам придется заплатить22:39
- Малобюджетный цирк: в сети высмеяли снятое боевиками ЛНР видео задержания "украинских диверсантов". ВИДЕО22:16
- В зоне АТО большие потери: четверо военных погибли, шестеро раненых21:56
- В Луганске сепаратисты "топили" "министра МВД "ЛНР" за "отжатый" у луганчанки дом. ВИДЕО21:34
- В «ДНР» активно затапливаются шахты21:15
- Украина обойдется без угля из ОРДЛО, - эксперты20:56
- Переселенцы-медики смогут получить бесплатное жилье в Мариуполе20:34
- Луценко: Протесты под Радой финансируют граждане Грузии, деньги завозили на частных самолетах20:14
- 11 повседневных привычек, разрушающих наш мозг19:55
- Бежавший из Донецка пропагандист Прилепин разразился новой околесицей: пропагандист уверяет, что Захарченко станет новым президентом Украины19:35
- Цена медреформы: за какие медуслуги украинцам придется заплатить22:39
- 11 повседневных привычек, разрушающих наш мозг19:55
- 10 свойств граната, о которых вы никогда не слышали19:17
- Їмо морозиво: 5 причин чому це варто зробити21:18
- Доктор рассказала, чем лечиться при ОРЗ и ОРВИ19:40
- Что нельзя делать дома: 10 главных запретов19:00
- Терапевты развенчали десять мифов о насморке18:43
- Пігментні плями: лікуємось від напасті18:00
- Медики назвали самый полезный алкогольный напиток12:30
- Список продуктов, которые улучшают память09:30
- У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки
- Это прорыв: украинцы могут платить за отопление мизер
- Боевики понесли колоссальные потери у Авдеевки: в силах АТО отчитались, сколько к Гиве и Мотороле ВСУ отправили "освободителей" Донбасса
- Жителям Луганска сообщили, что Россия сворачивает финансирование «ЛДНР»
- БУДУТ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
- Казанський: над лідером терористів так званої «ЛНР» згущаються хмари
- В жутком ДТП в Харькове погибли вдова и дочь бойца АТО: "Обеих. Враз"
- В Луганске сепаратисты "топили" "министра МВД "ЛНР" за "отжатый" у луганчанки дом. ВИДЕО
- Манекин слишком много раскопал о гибели Моторолы: Казанский рассказал, почему террористы "ДНР" бросили в подвал и зверски истязают идеолога "ру***ого мира"
- Медреформа в Украине: стало известно, каким врачам грозит потеря работы