Известный украинский поэт выпал из окна

24.10.2017 16:34

В ночь на 23 октября из окна выпал известный украинский поэт Артем Полежака, который получил травмы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил брат Полежаки Дмитрий, передает segodnya.ua.

"В ночь на понедельник, после поездки в зону АТО, а после к родителям в село, Артем не успел отдохнуть как следует – присел перекурить на подоконник и или поскользнулся, или задремал – и выпал из окна", – говорится в сообщении.

Брат подчеркнул, что поэт был абсолютно трезвым и событие было лишь случайностью.

Дмитрий добавил, что скорую помощь вызвали только утром. Врачи не уделили достаточного внимания Полежаке и только "помазали голову йодом и бросили, как бомжа на целый день, даже не обработав все раны".

"Мы нашли его в больнице вечером. Состояние якобы стабильное. Пришел в себя. Все обследования, МРТ только сегодня, потому что без присмотра родных и денег никто палец о палец. Как только будут новости – буду писать. Сейчас мы – 4-я неотложная, 1-е нейрохирургическое", – написал брат поэта.