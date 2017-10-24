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Луценко: Протесты под Радой финансируют граждане Грузии, деньги завозили на частных самолетах
Также генпрокурор отметил, что часть протестующих получают деньги за участие в акциях. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что акции протеста в центре Киева финансируют граждане Грузии, а средства на это завозятся в Украину на частных самолетах. Об этом генпрокурор сказал в ходе общения с журналистами в Киеве, трансляцию вел телеканал "112 Украина".
Также генпрокурор отметил, что часть протестующих получают деньги за участие в акциях.
"По моей информации, эти люди закупают оружие, и Нацполиция задержала людей из окружения организаторов этой узкой группы экстремистов при закупке оружия, в сам день митингов мы обнаружили две точки хранения оружия в центре Киева, мы имеем основания говорить об оплате некоторых участников митинга. Мы также знаем, что эти средства привозились в Украину на частных самолетах гражданами Грузии, которые перед этим посещали Западную Европу", - сказал Юрий Луценко.
"Мы также имеем другую информацию о финансировании. В свое время я предъявлю эти доказательства, соответствующие подозрения соответствующим деятелям", - сказал Луценко.
Глава ГПУ добавил, что Саакашвили опирается на "узкий круг экстремистов", в том числе грузинского происхождения, которых он пытался легализовать в Украине еще во время руководства Одесской ОГА. "У меня в руках представления, которые он заставлял писать своих подчиненных - Одесский областной коммунальный центр заведений культуры и искусства, Одесса, ул. Польская, которое обращается в учреждения Государственной миграционной службы в Одесской области о предоставлении вида на жительство иностранцам с целью проведения культурной деятельности", - уточнил Луценко.
По данным Луценко, часть из них работали у Саакашвили водителями, охранниками и помощниками, других трудоустроили на Одесскую таможню.
"На сегодняшний день они не имеют оснований находиться в Украине, потому что документы были фальшивые, коммунальное предприятие сказало, что таких исходных данных не существует, другие сказали, что их заставляли подписывать письма. Поэтому срок в 1 год в них или закончился или был отменен из-за ненадлежащего оформления документов. Ни один из них культурной деятельностью не занимался. Есть основания, что эти 20 человек должны быть выдворении из Украины, что и происходит силами миграционной службы", - резюмировал он.
Напомним, 17 октября возле здания Верховной Рады несколько политических партий и общественных движений начали всеукраинскую акцию в поддержку масштабной политической реформы.
Требования протестующих – принять законы об ограничении депутатской неприкосновенности, об антикоррупционном суде и новых избирательных правилах.
Участники акции разбили палаточный городок на проезжей части улицы Грушевского и выразили намерение оставаться там до выполнения требований.
Теги: Украина, Донбасс, Луценко, Грузия, деньги, Верховная Рада, Саакашвили, Нацполиция
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