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«Михеил Саакашвили бросил вызов государству – правоохранители ему ответят» – Луценко
24.10.2017 16:54
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будучи губернатором Одесской области, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вынудил подчиненных оформить вид на жительство в нашей стране двум десяткам его сограждан «как ценным деятелям», передают fakty.ua.
«Теперь они готовят переворот, но это у них не выйдет. Михеил Саакашвили бросил вызов государству, так правоохранители дадут ему ответ», — заявил Юрий Луценко, выступая на Совете регионального развития.
Как известно, одним из инициаторов акции протеста под Верховной Радой является общественное движение «Рух новых сил», возглавляемое Михеилом Саакашвили.
Напомним, что 22 октября, выступая на вече под парламентом, он заявил, что протесты продлятся, как минимум, до 7 ноября.
Теги: Донбасс, Киев, Луценко, акция, Верховная Рада, Саакашвили, протесты
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