Муженко: В США хотят расширить военное сотрудничество с Украиной

24.10.2017 12:36

Глава украинского Генштаба встретился с американским генералом, командующим Нацгвардией. Начальник генерального штаба ВСУ Виктор Муженко в Пентагоне провел встречу с главой Бюро Национальной гвардии США генералом Джозефом Ленгелом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает segodnya.ua.

"Собеседник проинформировал меня, что кроме наших старых друзей – гвардейцев Калифорнии, представители и других штатов хотят расширять сотрудничество с Вооруженными Силами Украины. Это касается, прежде всего, гвардейцев из штата Огайо и Нью-Йорк", – написал Муженко.

Он отметил один любопытный момент. Муженко подметил, что за последние 10 лет Национальная гвардия США трансформировалась из корпуса резерва вооруженных сил в полноценный резервный вид войск.

"Американский опыт показывает, что корпус резерва и подразделения территориальной обороны эффективны лишь под единым военным командованием", – подчеркнул начальник Генштаба ВСУ.

Ранее Виктор Муженко заявлял, что Украина передала США весь перечень вооружения, который бы хотела получить, все переговоры проведены, теперь решение зависит от Вашингтона.

Кроме того, начальник Генштаба ВСУ объяснил, что переход украинской армии на калибры НАТО может затянуться. Он напомнил, что много вооружения и военной техники в Украине – это техника производства бывшего Советского Союза.

Также он рассказывал, что украинское общество готово к силовому решению вопроса Донбасса, однако в таком случае украинская армия может потерять около 12 тысяч бойцов.