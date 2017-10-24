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Полиция взяла штурмом Святошинский райсуд Киева - сторонники лидера батальона ОУН задержаны

24.10.2017 12:14
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Полиция взяла штурмом Святошинский райсуд Киева - сторонники лидера батальона ОУН задержаны

Утром 24 октября полиция штурмовала здание Святошинского райсуда Киева, где ночью построили баррикады сторонники лидера добровольческого батальона ОУН Николая Кохановского. Сейчас правоохранители разбирают баррикады и задерживают активистов, передает “Диалог.UA”.

Несколько десятков правоохранителей в шлемах ворвались в помещение через окна и двери. Они задерживают активистов и выводят их наружу. Слышны крики женщин. Активисты пытались разобрать собственные баррикады, чтобы ретироваться, однако не успели этого сделать.

Журналист "Громадскьго" Дмитрий Реплянчук сообщил, что силовики избили его ногами, повалили на землю и разбили камеру.

По словам нардепа Игоря Мосийчука, силовики задержали также супругу Николая Кохановского.

Ранее сообщалось, что сторонники лидера батальона ОУН из-за опасений штурма забаррикадировали два зала Святошинского суда в Киеве. Они разгромили мебель, окна, выломали решетки.



Теги: Донбасс, Киев, суд, полиция, ОУН, штурм, задержание
 
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