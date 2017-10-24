Порошенко: "Период затягивания поясов заканчивается, все будет хорошо"

24.10.2017 13:34

Президент Украины Петр Порошенко открыл заседание Совета региональных реформ в Киеве. Свое выступление он начал с «приветствия» пессимистам, который, по его словам, хоть «тризуб над Кремлем поставь — скажут, что криво», передают fakty.ua.

Глава государства напомнил, что за время своего президентства осуществил 133 поездки в регионы, не отказываясь от участия в запуске инфраструктурных объектов на местном уровне.

Особое внимание Порошенко уделил важности запуска на селе медицинской реформы, которой Рада посвятила отдельный законопроект, который на сегодня принят в первом чтении. При этом он призвал местные власти как можно скорее определиться с планами размещения амбулаторий, которые будут оснащены новейшим оборудованием.

«Жесткие антикризисные шаги, дерегуляция, децентрализация, антикоррупционные меры — все это открывает путь к восстановлению экономики Украины», — заявил президент, отметив и усилия регионов в этом направлении.

Также он призвал обеспечить максимальное содействие инвесторам, причем не только иностранным, но и украинским компаниям, реализующим проекты в регионах.

Свое выступление Порошенко завершил заверением, что период затягивания поясов заканчивается, и уже никто и ничто не остановит наше движение вперед.

«Все будет хорошо», — пообещал он.