«С дипломами не нужны»: Кого ищут киевские работодатели

24.10.2017 18:14

Большинство киевских безработных — люди с высшим образованием (70% из почти 9,6 тысячи человек). Об этом сообщило Главное управление статистики Киева. При этом в столице есть масса вакансий. «Вести» узнали, какие профессии сегодня востребованы и почему люди с дипломами не могут устроиться на работу.

По данным Главного управления статистики Киева, на конец сентября 2017 года в Киеве зарегистрировано почти 9,6 тысячи безработных. Из них женщины — 58%, мужчины — 42% соответственно.

«Среди зарегистрированных безработных 70% людей имеют высшее образование, базовое и неполное образование у 14% и только 7,7% с профессионально-техническим образованием», — сообщил заместитель руководителя управления статистики Олег Настоящий.

Данная статистика отражает лишь количество киевлян, зарегистрированных в Киевском городском центре занятости. А сколько еще безработных не подавали свои документы на биржу трудоустройства.

Эксперты в сфере управления персоналом говорят, что количество дипломированных безработных еще выше. Так, по словам HR-эксперта портала по трудоустройству rabota.ua Татьяны Пашкиной, их количество — 82%.

«Сегодня рынок труда не нуждается в таком количестве дипломированных специалистов. Сейчас больший спрос на рабочие специальности», - объясняет она.

Однако, по мнению Пашкиной, основная проблема, почему люди с высшим образованием не могут устроиться на работу, — не в отсутствии вакансий в принципе, а в нежелании большинства из них повышать свою квалификацию или переквалифицироваться на другую специальность.

«Например, человек проработал 20 лет экономистом или бухгалтером. Ежедневно выполнял одну и ту же работу. А когда после увольнения приходит к новому работодателю, оказывается, что необходимы более современные навыки, которых у него нет. И переучиваться у большинства из них желания нет», — говорит она.

Таким образом, сегодня есть масса открытых вакансий юристов, экономистов, руководителей, бухгалтеров, однако требования к соискателям не всегда соответствуют их опыту.

Между тем, по словам Пашкиной, стремительно растет спрос на рабочие вакансии. «В первой пятерке самых востребованных профессий — офисные водители, сантехники, монтажники, трактористы и швеи. На них колоссальный спрос. Например, швеям сегодня предлагают зарплату до 20 тыс. грн в месяц, но не могут найти, так как многие из них уезжают на заработки за границу. В Польше 20 тыс. грн у швеи — это самая минимальная зарплата, и ей не нужны там дополнительные навыки. В то же время найти работу в Польше юристу крайне сложно, надо полностью переучиваться и изучать законодательство новой страны», — отметила эксперт.

С Пашкиной согласен и руководитель киевского рекрутингового агентства по подбору кадров «Топ-персонал» Николай Матиюк. «Рабочие специальности очень востребованы. К нам обращаются руководители предприятий с просьбами найти им сотни рабочих для открытия новых производств. Мебельные цеха, автосервисы не могут найти сотрудников. А люди с высшим образованием не хотят идти на работу, связанную с физическим трудом и с небольшой зарплатой», — объясняет Матиюк.