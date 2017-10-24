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Сторонники лидера батальона ОУН за ночь возвели баррикады в суде Киева, а во дворе развели костер
Активисты заблокировали суд, чтобы Николая Коханивского не увезли в СИЗО. Ночью полиция попыталась освободить здание. Сторонники лидера добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского разгромили зал Святошинского суда в Киеве. За ночь они возвели там баррикады, а во дворе развели костер. О событиях, что развивались ночью, в Facebook рассказывали сами участники, передает kp.ua.
Блокировать суд начали еще с вечера 23 октября. Коханивскому, которого задержали за стрельбу из травмата возле метро "Академгородок", так и не избрали меру пресечения. Активисты заблокировали суд, чтобы Коханивского не увезли в СИЗО.
Около часа ночи правоохранители начали штурм зала суда и распылили слезоточивый газ. Завязалась потасовка, во время которой помещение было разгромлено.
За ночь в суд подтянулись депутаты Игорь Мосийчук и Игорь Луценко. "Радикал" заявил, что активисты отравились газом, в зале для заседаний - кровь.
По информации "Громадского", к зданию суда подъехали машины скорой помощи и пожарные, но медиков не допустили к заблокированным сторонникам лидера ОУН.
Суд продолжит рассматривать дело Коханивского в 9 утра.
Теги: Донбасс, Киев, суд, ОУН, СИЗО, погром, баррикады
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