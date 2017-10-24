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В Украине введут налог на котов
Украинцев обяжут регистрировать и чипировать домашних котов и собак. Разводить можно будет только породистых животных. Похоронить их – только на специальных кладбищах. Нацполиция будет устраивать облавы и проверять "незаконные" беременности.
С такими инициативами выступили народные депутаты, указано в законопроекте №7220.
НА ДОМАШНИХ КОТОВ наденут ОШЕЙНИКИ
Основа законопроекта – повальная регистрация всех животных – диких, бездомных и домашних. За первых и вторых заплатит местная власть, за последних – владельцы.
В такую базу должны будут попасть все животные, которые старше двух месяцев. Если украинец только купил кота или собаку, зарегистрировать их нужно будет не позже, чем через пять дней.
При переезде с домашним животным украинцев обяжут уведомлять ветеринарную службу, тоже в пятидневный срок.
После регистрации животному выдадут пожизненный порядковый номер. Его придется прикрепить к ошейнику животного, причем не только собак, но и домашних котов.
Введут и обязательное посещение ветеринарных клиник – не реже, чем раз в три года.
РЕГИСТРАЦИЯ – ПЛАТНАЯ И ДЛЯ ВСЕХ
Украинцы, у которых живут коты и собаки, должны будут заплатить новый сбор - 180 гривен. Исправление технических ошибок, допущенных при регистрации животного, обойдется в 70 гривен. Освободят от сбора чернобыльцев, инвалидов Великой Отечественной войны, участников АТО, инвалидов I и II групп, общественные организации и приюты, органы государственной и местной власти, а также тех украинцев, которые взяли животное из приюта.
РОДЫ – ТОЛЬКО В ПИТОМНИКАХ
Разведение домашних животных без "породной ценности", то есть дворняжек, украинцам запретят. Нельзя будет разводить потомство и «на дому». Это придется делать исключительно в племенных питомниках и кинологических клубах, имеющих лицензию.
ШТРАФЫ И УГОЛОВНАЯ СТАТЬЯ
Умерщвление беременных котов и собак, их усыпление в присутствии маленьких детей будет приравниваться к жестокому обращению с животными. Наказывается это, согласно 299 статье УК Украины, штрафом до 850 гривен или арестом на срок до шести месяцев.
Отдельно выписан и ряд других штрафов.
От 850 до 1700 гривен - за не уборку экскрементов собаки (за исключением собак-поводырей).
От 5100 до 20 400 гривен - за использование животных для попрошайничества.
От 5100 до 20 400 гривен – за разведение беспородных домашних животных и появление потомства «на дому».
От 3400 до 20 400 гривен – за отказ от стерилизации животного.
От 340 до 20 400 гривен с конфискацией животного – за продажу котов и собак с рук без документов.
Примечание: вторая цифра во всех случаях указана за повторное нарушение в течении одного года.
ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ ОСМОТР СОБАК
Отдельно законодатели определили перечень потенциально опасных пород собак, которые подлежат обязательному психиатрическому осмотру, это: акита-ину, американский бульдог, американский питбультерьер, американский стаффордширский терьер, английский мастиф, бельгийский мастиф, аргентинский дог, бельгийская овчарка, бернский зенненхунд, бордоский дог, бразильская фила, бульмастиф, бультер, доберман, кавказская овчарка, кане корсо, мастино неаполетано, московская сторожевая, немецкая овчарка, немецкий дог, перо пресса канарио, южнорусская овчарка, ризеншнауцер, родезийский риджбек, ротвейлер, среднеазиатская овчарка, восточноевропейская овчарка, тосаину, черный терьер, немецкий боксер, фокстерьер, шарпей, ягдтерьер немецкий, а также метисы указанных пород.
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПОХОРОН ЖИВОТНОГО
Придать земле свое домашнее животное, указано в законопроекте, украинец не сможет сам. После смерти кошки или собаки собственник обязан будет немедленно уведомить об этом свою ветеринарную клинику. Труп животного нужно будет сдать вместе с ранее полученным паспортом и номерным знаком, указанным на жетоне.
Похороны кота или собаки, предлагают депутаты, должны осуществлять сугубо на кладбищах для животных и в крематориях, которые создадут за счет местных бюджетов.
ОБЛАВЫ НАЦПОЛИЦИИ
Контроль за соблюдением всех указанных новшеств предлагается возложить на Национальную полицию. Силовики смогут приходить к украинцам домой и проверять: носит ли их кот ошейник, в надлежащих ли условиях содержится собака, не возникло ли у домашнего животного "незаконной" беременности. Помимо наложения штрафов, у полиции будут полномочия временно изымать у украинца домашнее животное до суда.
Если законопроект будет принят, подготовка к его воплощению в жизнь займет четыре месяца.
Источник from-ua.
Теги: Украина, Донбасс, собака, налог, кот
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