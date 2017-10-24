- Украина обойдется без угля из ОРДЛО, - эксперты20:56
- Луценко: Протесты под Радой финансируют граждане Грузии, деньги завозили на частных самолетах20:14
- Генштаб: Россия имеет право инспектировать военные части Украины18:54
- «С дипломами не нужны»: Кого ищут киевские работодатели18:14
- «Михеил Саакашвили бросил вызов государству – правоохранители ему ответят» – Луценко16:54
- Известный украинский поэт выпал из окна16:34
- Виновник ДТП с 6 погибшими в Харькове вновь пойман пьяным за рулем16:11
- Под Киевом зарезали участника АТО15:56
- Госпогранслужба о биометрическом контроле россиян: "Будем брать отпечатки пальцев, и создавать свою базу"15:35
- Зимой полк С-400 Триумф заступит на боевое дежурство в Севастополе, заявили в Минобороны РФ.14:34
Виновник ДТП с 6 погибшими в Харькове вновь пойман пьяным за рулем
Виновник смертельного ДТП в Харькове в 2008 году, в котором погибли 6 человек, Андрей Полтавец снова попался пьяным за рулем после того, как отсидел в тюрьме и вышел после условно-досрочного освобождения
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 130 КУоАП. Наложить административное взыскание по ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях в виде штрафа в размере 10,2 тыс. грн с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год", - говорится в постановлении судьи Червонозаводского райсуда Харькова Елены Сороки.
По данным суда, вечером 24 августа водитель Mitsubishi Lancer был с признаками алкогольного опьянения (запах алкоголя изо рта, неустойчивая походка, покраснение глаз). Он отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения с помощью прибора "Драгер" и в учреждении здравоохранения. На судебном заседании водитель свою вину признал в полном объеме и подтвердил обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении. Постановление суда вступившие в силу 16 октября.
По информации портала судебной власти Украины следует, что речь идет о Андрее Полтавце.
2 мая 2008 года в Харькове внедорожник Mitsubishi L200, которым управлял Полтавец, врезался в трамвайную остановку, вследствие чего погибли 6 человек, в том числе двое детей и беременная женщина. Экспертиза установила, что водитель был пьян. В августе 2008 года. Ленинский райсуд Харькова приговорил Полтавца к 10 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортом на 3 года и обязал компенсировать ущерб потерпевшим в сумме всего около 1 млн грн.
Полтавец отбывает наказание в Крюковской исправительной колонии в Полтавской области. В сентябре 2015 года вышел на свободу по условно-досрочным освобождением.
Теги: Донбасс, Харьков, гибель, ДТП
- В Мариуполе на предприятии Ахметова погиб сотрудник
- Восемь человек погибли в огне на ювелирной фабрике (ВИДЕО)
- В Харькове пенсионер погиб, выпрыгнув из кабины "колеса обозрения"
- Донецкий "Шахтер" покидает Львов и перебирается на новый стадион
- Донецк, Харьков, Киев и Львов первыми получат систему экстренного вызова "112"
- В зоне АТО погиб один военнослужащий РФ и семеро получили ранения
- Малобюджетный цирк: в сети высмеяли снятое боевиками ЛНР видео задержания "украинских диверсантов". ВИДЕО22:16
- В зоне АТО большие потери: четверо военных погибли, шестеро раненых21:56
- В Луганске сепаратисты "топили" "министра МВД "ЛНР" за "отжатый" у луганчанки дом. ВИДЕО21:34
- В «ДНР» активно затапливаются шахты21:15
- Переселенцы-медики смогут получить бесплатное жилье в Мариуполе20:34
- Бежавший из Донецка пропагандист Прилепин разразился новой околесицей: пропагандист уверяет, что Захарченко станет новым президентом Украины19:35
- В оккупированном Луганске боевики из "МВД ЛНР" убили российского "силовика" прямо в здании "министерства" - появились жуткие подробности, от которых в шоке даже Кремль18:36
- "Кинула" главаря "ЛНР" и его "шестерок" - Плотницкий такого стерпеть не смог: стало известно, за что в Луганске террористы "расправились" с подружкой Ефремова Ткаченко17:55
- Для чего Захарченко личные казаки?17:34
- Боевики понесли колоссальные потери у Авдеевки: в силах АТО отчитались, сколько к Гиве и Мотороле ВСУ отправили "освободителей" Донбасса17:16
- Цена медреформы: за какие медуслуги украинцам придется заплатить22:39
- Малобюджетный цирк: в сети высмеяли снятое боевиками ЛНР видео задержания "украинских диверсантов". ВИДЕО22:16
- В зоне АТО большие потери: четверо военных погибли, шестеро раненых21:56
- В Луганске сепаратисты "топили" "министра МВД "ЛНР" за "отжатый" у луганчанки дом. ВИДЕО21:34
- В «ДНР» активно затапливаются шахты21:15
- Украина обойдется без угля из ОРДЛО, - эксперты20:56
- Переселенцы-медики смогут получить бесплатное жилье в Мариуполе20:34
- Луценко: Протесты под Радой финансируют граждане Грузии, деньги завозили на частных самолетах20:14
- 11 повседневных привычек, разрушающих наш мозг19:55
- Бежавший из Донецка пропагандист Прилепин разразился новой околесицей: пропагандист уверяет, что Захарченко станет новым президентом Украины19:35
- Цена медреформы: за какие медуслуги украинцам придется заплатить22:39
- 11 повседневных привычек, разрушающих наш мозг19:55
- 10 свойств граната, о которых вы никогда не слышали19:17
- Їмо морозиво: 5 причин чому це варто зробити21:18
- Доктор рассказала, чем лечиться при ОРЗ и ОРВИ19:40
- Что нельзя делать дома: 10 главных запретов19:00
- Терапевты развенчали десять мифов о насморке18:43
- Пігментні плями: лікуємось від напасті18:00
- Медики назвали самый полезный алкогольный напиток12:30
- Список продуктов, которые улучшают память09:30
- У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки
- Это прорыв: украинцы могут платить за отопление мизер
- Боевики понесли колоссальные потери у Авдеевки: в силах АТО отчитались, сколько к Гиве и Мотороле ВСУ отправили "освободителей" Донбасса
- Жителям Луганска сообщили, что Россия сворачивает финансирование «ЛДНР»
- БУДУТ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
- Казанський: над лідером терористів так званої «ЛНР» згущаються хмари
- В жутком ДТП в Харькове погибли вдова и дочь бойца АТО: "Обеих. Враз"
- В Луганске сепаратисты "топили" "министра МВД "ЛНР" за "отжатый" у луганчанки дом. ВИДЕО
- Манекин слишком много раскопал о гибели Моторолы: Казанский рассказал, почему террористы "ДНР" бросили в подвал и зверски истязают идеолога "ру***ого мира"
- Медреформа в Украине: стало известно, каким врачам грозит потеря работы