На российском ТВ у Соловьева заявили о скором распаде Украины на части: одиозный украинский политик Волга рассказал россиянам об анархии в Киеве. ВИДЕО

25.10.2017 11:42

Украинский политик и бывший нардеп Верховной Рады Василий Волга посетил эфир российского телевидения, отличившись серией грязных антиукраинских заявлений. Возглавляющий партию "Союз левых сил" политик рассказал о "царящем в стране беззаконии и анархии националистических батальонов" и добавил, что якобы страна уже готова развалиться на части, передает dialog.ua.

Он заявил, что к власти в Украине дорвались настоящие "животные", а страной правит "торгаш" Порошенко, который оценивает ситуацию вокруг себя лишь извлечением прибыли. На радость российским гостями в студии он заговорил о якобы готовящемся покушении на президента Порошенко и рассказал, что события в стране будут развиваться по жесткому сценарию, предрекая стране распад на отдельные области.