Суд признал виновным Саакашвили в "прорыве границы"

25.10.2017 08:21

Апелляционный суд Львовской области оставил без изменений решение Мостисского райсуда о признании экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили виновного в административном нарушении при пересечении государственной границы Украины. Об этом объявил судья Игорь Танечник, сообщает корреспондент Укринформа.

"Постановление Мостисского райсуда от 22.09.2017 года оставить без изменений. Апелляционные жалобы адвокатов Саакашвили оставить без удовлетворения", - сказал Танечник.

По его словам, постановление суда обжалованию не подлежит.

Сам Саакашвили на судебное заседание не явился. Как сказал его адвокат Маркиян Галабала, подзащитный не прибыл из-за "очевидного похищения работниками правоохранительных органов его соратников в Киеве".

Как сообщалось, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили прорвался в Украину с территории Польши, не пройдя пограничный контроль с украинской стороны.

Мостисский районный суд Львовщины признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении украинской границы и наложил на него штраф в размере 200 не облагаемых налогом минимумов - 3400 грн.