Украинских водителей предупредили о вступлении в силу новых штрафов

25.10.2017 20:20

Закон №2109-19 с 26.10.2017 получает юридическую силу. Принятый Верховной Радой и подписанный Президентом Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за парковку, остановку, стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью» 26 октября 2017 года вступает в силу. Этот документ изменяет ответственность водителей за безосновательное занятие парковочных мест для лиц с инвалидностью и использование распознавательного знака «инвалид» на автомобиле, а также устанавливает новые требования к созданию спецмест на парковках, передает наauto.ria.com.

Что изменяет новый закон?

Вводится ответственность в виде штрафа за безосновательную остановку или стоянку транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими знаками (разметка 1.30, табличка 7.17). Если водитель не имеет документов, подтверждающих наличие у него инвалидности, он не перевозит пассажира-инвалида, или у него нет (согласно тексту закона) «явно выраженных признаков инвалидности» - штраф от 1020 до 1700 грн. Аналогичный размер штрафа предусмотрен за безосновательное использование на автомобиле распознавательного знака «инвалид».

Следует учесть, что «выписать штраф», то есть составить админпротокол за описанные нарушения, новый закон также дает право «членам общественных организаций лиц с инвалидностью». Кроме этого, если патрульный полицейский примет решение, что автомобиль припаркован так, что он «нарушает правила остановки и стоянки на местах для инвалидов или лиц, перевозящих инвалидов» - может быть применено временное задержание такого ТС (например, посредством установки блокиратора), или «доставка ТС на специальную площадку», то есть – принудительная эвакуация автомобиля. Стоимость транспортировки ТС - 720 грн, каждый день хранения – 144 грн.

Оборудование парковок

Нововведения коснутся также застройщиков, владельцев или арендаторов парковочных площадей. Теперь, согласно описываемому закону, на всех парковках (кроме тех, которые расположены на территории индивидуальных жилых домов) необходимо выделить не менее 10% мест от общего их количества для бесплатной парковки автомобилей лиц с инвалидностью, но не меньше 1 такого места. При игнорировании данного требования предусмотрен штраф для ответственных лиц, в размере от 1020 до 1700 грн.

Предполагаемые проблемы

Создать условия для лиц с ограниченными возможностями – намерение вполне оправданное и необходимое. Но, в любом случае, расширение прав для одних граждан не должно ущемлять права других. Закон, который вступит в силу, вызывает ряд вопросов, ответы на которые, к сожалению, мы пока не получили, обратившись с официальным запросом в Департамент патрульной полиции. Итак, главные моменты, реализация которых на практике требует уточнения, следующие:

- как патрульные полицейские будут поступать с авто, занимающим спецместо, если в нем отсутствует водитель и распознавательный знак «инвалид» на самом автомобиле? Будет ли однозначно вызываться эвакуатор (или применяться блокиратор) для такого автомобиля и составляться протокол?

- как будут действовать патрульные, если водитель авто, занимающего спецместо, не имеет при себе документов об инвалидности и не имеет «выраженных признаков инвалидности», но сообщает, что привез инвалида, например, в аэропорт или на вокзал, где пассажир-инвалид продолжил путь на другом виде транспорта?

- относительно «неправомерного использования на ТС распознавательного знака «инвалид». В случае, например, когда отец-инвалид, наклеив соответствующие знаки на свое авто, дал его в пользование сыну (не инвалиду), - как будут патрульные классифицировать «правомерность использования знака» и применять норму ч.5 ст. 125 КУоАП в такой ситуации?