В Одесской области неизвестные вынесли из магазина два сейфа с ювелирными изделиями

25.10.2017 16:42

Сегодня в городе Черноморске (под Одессой) произошло дерзкое ограбление. Группа неизвестных в масках ограбила ювелирный отдел в супермаркете «Таврия-В», сообщают fakty.ua.

— ЧП случилось в 02.30, — сообщили в полиции. — Злоумышленники, одетые во все черное, подъехали к магазину на иномарке черного цвета с неустановленными номерными знаками.

По словам начальника Черноморского отделения полиции Сергея Ляшенко, передней частью этой машины они въехали в стеклянную дверь супермаркета, повредили ее и таким образом проникли в зал супермаркета. Сразу же направились к ювелирному отделу и, «оторвав» два сейфа с ювелирными украшениями от пола, вынесли их с помощью покрывал. Затем, буквально в течение минуты, погрузили в машину и скрылись в неизвестном направлении.

— Так могут работать только профессиональные грабители, — убежден Ляшенко. — Ранее совершались точно такие же ограбления сети супермаркетов «Таврия- В». Одно из них — в средине сентября в городе Николаеве, и буквально сутки назад — в Суворовском районе Одессы.

По предварительным подсчетам, в двух вынесенных сейфах находились ценности на сумму свыше 2 миллионов гривен.

Сообщение о происшествии внесено в Единый реестр досудебных расследований и предварительно квалифицируется по части 5 статьи 185 (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой) УК Украины. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества.

В настоящее время проводятся первоочередные следственно-оперативные мероприятия