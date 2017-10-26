- Теракт в Киеве: Порошенко отреагировал на покушение на Мосийчука19:00
- В «Укрпошті» розширюють спектр послуг18:45
- Захарченко размечтался не на шутку: пользователи Сети смеются до слез18:00
- Обещаний не давал: Умеров выступил с громким заявлением17:45
- ЕС обратился к России из-за ситуации в Крыму17:30
- ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ИЗ ЗОНЫ АТО МОГУТ БЫТЬ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ НАЛОГОВЫХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ17:10
- Компания Коломойского выкупила весь сжиженный газ на торгах «Укрнафты»17:00
- Три версии покушения на Мосийчука: взрывчатка была напичкана металлическими шариками16:45
- Українцям подарують нове свято16:30
- ЛИНИЯ РАЗГРАНИЧЕНИЯ НА ДОНБАССЕ ЗАКРЫТА ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА16:15
ЕС обратился к России из-за ситуации в Крыму
Москве напомнили, что Запад не признает аннексию и российские законы на полуострове
Европейский Союз призвал Россию отменить запрет на Меджлис в оккупированном Крыму, а также освободить всех политзаключенных.
Об этом говорится в заявлении спикера ЕС, передает 112.ua.
Как говорится в заявлении, в ЕС напомнили России, что не признают аннексию и российские законы на полуострове.
"Европейский Союз призывает Россию изменить свое решение о запрете деятельности крымскотатарского органа самоуправления – Меджлиса, а также не нарушать права крымских татар, в частности право на собрания и свободу мысли и слова. Все граждане Украины, которых незаконно удерживают на территории Крымского полуострова и России, должны быть немедленно освобождены", – заявляют в Евросоюзе.
Напомним, в сентябре прошлого года Верховный суд России окончательно запретил Меджлис в оккупированном Крыму. Минюст РФ включил Меджлис крымских татар в перечень организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.
В Крымской правозащитной группе заявляли, что применение к "антиэкстремистского" законодательства России грозит уголовными преследованиями не только членам организации, но и другим представителям крымскотатарского народа.
В МИД Украины потребовали от России отменить "юридически ничтожное репрессивное решение" о запрете Меджлиса.
В свою очередь в Европейском Союзе назвали запрет крымскотатарского Меджлиса наступлением на права крымских татар в целом и призвали немедленно обеспечить полное соответствие международным стандартам в сфере прав человека.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Россия, Донбасс, Крым
- В РФ в полную боевую готовность привели авиацию. оснащенную крылатыми ракетами
- Кремль может реализовать на Донбассе еще один сценарий
- "Если суд не провести, российские военные будут ездить к нам, как на сафари", - Бутусов
- Со стороны РФ в Украину вошли 30 тысяч человек в в военной форме - ОБСЕ
- "Чего бы Родина ни строила — выходит дзот и пулемет", - Дмитрий Быков о сегодняшней России
- По полям в Украину едут "Ураганы"
- В ИВАНО-ФРАНКОВСК И ЛЬВОВ БЕЗ ПЕРЕСАДОК18:15
- Захарченко размечтался не на шутку: пользователи Сети смеются до слез18:00
- ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ИЗ ЗОНЫ АТО МОГУТ БЫТЬ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ НАЛОГОВЫХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ17:10
- ЛИНИЯ РАЗГРАНИЧЕНИЯ НА ДОНБАССЕ ЗАКРЫТА ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА16:15
- В КОНСТАНТИНОВКЕ СУДИЛИ ПРИЗЫВНИКА, КОТОРЫЙ НЕ ЗАХОТЕЛ ИДТИ В АРМИЮ15:10
- Появилась карта обновления Донетчины14:50
- Переселенцам пообещали, что жить станет легче13:45
- Президент Украины Пётр Порошенко: Авдеевка - символ мужества13:09
- В ОБСЕ зафиксировали фургон для «груза 200», который выехал из Донбасса в Россию12:05
- Поседел в 21 год: волонтер рассказал о погибшем на Донбассе бойце АТО22:32
- Теракт в Киеве: Порошенко отреагировал на покушение на Мосийчука19:00
- В «Укрпошті» розширюють спектр послуг18:45
- Медики объяснили, почему тыква обязательно должна быть в вашем рационе18:30
- В ИВАНО-ФРАНКОВСК И ЛЬВОВ БЕЗ ПЕРЕСАДОК18:15
- Захарченко размечтался не на шутку: пользователи Сети смеются до слез18:00
- Обещаний не давал: Умеров выступил с громким заявлением17:45
- ЕС обратился к России из-за ситуации в Крыму17:30
- ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ИЗ ЗОНЫ АТО МОГУТ БЫТЬ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ НАЛОГОВЫХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ17:10
- Компания Коломойского выкупила весь сжиженный газ на торгах «Укрнафты»17:00
- Три версии покушения на Мосийчука: взрывчатка была напичкана металлическими шариками16:45
- Медики объяснили, почему тыква обязательно должна быть в вашем рационе18:30
- Появилась карта обновления Донетчины14:50
- Переселенцам пообещали, что жить станет легче13:45
- Шахтёры требуют заработанное13:25
- Как микрофлора заставляет нас полнеть07:47
- Як не впасти в осінню депресію?07:30
- Реформа здравоохранения в вопросах и ответах18:56
- Дайте даме порулить, или Как я вживалась в роль таксиста18:04
- В Украине взлетают цены: о чем молчит статистика12:02
- Осторожно, развод! ТОП-10 автомобильных подстав в Украине08:40
- “Гиви даже на бумажках командиром не записали” - в Сети раскусили большой обман "командира" "Сомали"
- Второй участник ДТП в Харькове разбил вдребезги все оправдания Зайцевой
- "Расстрельные" Плотницкий и Захарченко уже и сами поняли, что их ждет: "А дальше в лифт и все…"
- “На том месте Захарченко повесим вниз головой”, - дончане вне себя от очередной выходки власти “ДНР” в Донецке
- Это прорыв: украинцы могут платить за отопление мизер
- Пономарь: Путин говорит Трампу «из Донбасса мы уйдем, а в Крыму нужно ввести какой-то переходный период»
- Сбежавший в Россию наемник "ДНР" угрожает убивать москвичей: стало известно, как террориста из Донбасса жестоко унизили в Москве. ВИДЕО
- У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки
- Поддельный McDonalds, наемник-бомж и цены в “ДНР”: как сегодня живет оккупированный Донецк. ВИДЕО
- Савченко поразила неожиданной кандидатурой на пост президента Украины: такого не ожидал никто