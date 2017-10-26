Граждане Украины, пропавшие в России, вышли на связь

26.10.2017 09:42

На связь вышли двое украинских граждан Александр Бабинец, и Сергей Велев, путешествующие самостоятельно в Грузию и пропавшие на территории России. Как передает replyua.net, об этом сообщила журналистам «Комсомольской правды в Украине» мама Александра Бабинца «Саша вышел на связь.

Как оказалось, их задержали, они находились в СИЗО. Я слышала его голос, с ними все в порядке. Их уже отпустили. По телефону он не захотел сообщать всех деталей, только сказал, что им приписали мелкое хулиганство и задержали с целью установления личностей», – рассказала Бабинец.



Кроме того, она добавила, что путешественники после выхода из СИЗО приняли решение возвращаться в Украину не через Белгород, а через Воронежскую область.



Отметим, что в Одессе у Александра возникла идея провести отпуск в Грузии. Но с учетом того, что у него не хватало средств, мужчина остановил свой выбор на путешествии автостопом. Благодаря общим друзьям Александр познакомился с 28-летним Сергеем Велевым, у которого уже есть опыт походов по Украине, в том числе, он самостоятельно из Одессы добрался до Говерлы.