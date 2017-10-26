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Климкин рассказал, почему "тормозит" нормандский формат переговоров по Донбассу

26.10.2017 19:48
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Климкин рассказал, почему "тормозит" нормандский формат переговоров по Донбассу

Украина и в "нормандском формате", и с американскими партнерами пытается работать вместе по осуществлению давления на Россию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о причинах задержек в проведении новых встреч в "нормандском формате". Об этом Климкин сообщил в рамках конференции "Киевские трансатлантические диалоги".

"Переговоры имеют смысл, когда все хотят разговаривать. Сейчас мы имеем ситуацию, когда Россия пытается выходить с какими-то трюками. Это известное предложение Путина относительно миротворцев, поскольку мы предлагали это в 2015 году. Он, специально выжидая, дал это только сейчас для того, чтобы изменить последовательность того, что нам делать на Донбассе", – сказал Климкин, отвечая на вопрос, когда возможно продолжение переговоров в "нормандском формате".

При этом дипломат сказал, что украинская сторона поддерживает тесный контакт с другими партнерами по "нормандскому формату" – с Германией и Францией. Он напомнил, что с этой целью совершил на этой неделе визит в Берлин.

"Будем продолжать переговоры, когда будем иметь смысл. Как только будет смысл – будем встречаться. В каком формате, будем смотреть – это будут министры или это будет на самом высоком уровне", – добавил глава украинского МИД.

В то же время он напомнил, что в Германии сейчас ведутся переговоры по формированию новой коалиции в Бундестаге, от которой будет зависеть состав нового немецкого правительства.

"Будем смотреть также, кто будет следующим министром иностранных дел", – добавил Климкин.

Он отметил, что Украина и в "нормандском формате", и с американскими партнерами пытается работать вместе по осуществлению давления на Россию для получения такого мандата будущей миротворческой миссии ООН, "который бы реально изменил ситуацию и вытеснил Россию из Донбасса".

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер озвучил позицию США по "нормандскому формату" и отношениям с Россией.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, переговоры, Минские договоренности
 
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