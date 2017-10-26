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Компания Коломойского выкупила весь сжиженный газ на торгах «Укрнафты»

26.10.2017 17:00
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Компания Коломойского выкупила весь сжиженный газ на торгах «Укрнафты»

Предприятие из группы «Приват» получило газ на 550 гривен за тонну дешевле, чем он было продан на аукционе «Укргаздобычи», 25 октября текущего года, о чем, ссылаясь на источники, присутствовавшие на торгах, информирует EnKorr.

Как информирует replyua.net, по словам источника, абсолютно весь ресурс был выкуплен одним участником ТД «Карпатынефтетрейд» по цене около 18 тысяч и 450 гривен за одну тонну газа. В сообщении отмечается: «Другими словами, во время торгов «Укрнафты» компания из группы Приват получила ресурс на 550 гривен за тонну дешевле, чем он был продан на аукционе «Укргаздобычи», 25 октября». 

В это же время отмечается, что срок отгрузки ресурса – это ноябрь месяц 2017 года. Ранее уже сообщалось, что в нашей стране в августе месяце достаточно резко возросла цена на газ для транспортных средств. Тогда, согласно словам главы поставщика российского сжиженного газа Proton Energy Group S.A. (Швейцария) Нисана Моисеева, основная причина кризиса и роста цен на сжиженный газ в Украине заключается в нехватке ресурса у поставщиков и производителей. Цены начали снижаться во второй половине сентября, после вмешательства главы Украинского государства Петра Порошенко



Теги: Донбасс, газ, Укрнафта, Коломойский
 
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