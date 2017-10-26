Компания Коломойского выкупила весь сжиженный газ на торгах «Укрнафты»

26.10.2017 17:00

Предприятие из группы «Приват» получило газ на 550 гривен за тонну дешевле, чем он было продан на аукционе «Укргаздобычи», 25 октября текущего года, о чем, ссылаясь на источники, присутствовавшие на торгах, информирует EnKorr.



Как информирует replyua.net, по словам источника, абсолютно весь ресурс был выкуплен одним участником ТД «Карпатынефтетрейд» по цене около 18 тысяч и 450 гривен за одну тонну газа. В сообщении отмечается: «Другими словами, во время торгов «Укрнафты» компания из группы Приват получила ресурс на 550 гривен за тонну дешевле, чем он был продан на аукционе «Укргаздобычи», 25 октября».



В это же время отмечается, что срок отгрузки ресурса – это ноябрь месяц 2017 года. Ранее уже сообщалось, что в нашей стране в августе месяце достаточно резко возросла цена на газ для транспортных средств. Тогда, согласно словам главы поставщика российского сжиженного газа Proton Energy Group S.A. (Швейцария) Нисана Моисеева, основная причина кризиса и роста цен на сжиженный газ в Украине заключается в нехватке ресурса у поставщиков и производителей. Цены начали снижаться во второй половине сентября, после вмешательства главы Украинского государства Петра Порошенко.