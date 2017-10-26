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Нацбанк не будет запрещать российский рубль в Украине
Национальный банк Украины не имеет никаких оснований запрещать российскую валюту – рубль, о чем в четверг, 26 октября заявил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий, пишет «Интерфакс-Украины».
Как информирует replyua.net, Чурий заявил: «Некоторое время тому назад, а точнее пару недель, Национальный банк Украины запретил обменным пунктам уполномоченных банков принимать российские рубли, на которых изображены украинские оккупированные территории. Сейчас же мы не имеем абсолютно никаких планов по дальнейшему запрету хождения наличных российских рублей на территории нашей страны». При этом он добавил, что обращение российских рублей в Украинском государстве обусловлено спросом и предложением. Заместитель председателя Нацбанка сказал: «Мы не запрещаем обращение никакой иностранной валюты, если она проходит через банки или же обменные пункты Украины».
Напомним, ранее издание уже сообщало, что украинские банки получили уведомление от государственного регулятора о том, что в стране запрещено использовать в своих операциях, а также принимать от граждан новую банкноту РФ, на которой изображен город Севастополь.
Теги: Донбасс, погода, похолодание
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