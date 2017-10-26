Новые законы о животных: прогулка с собакой – только для взрослых

26.10.2017 09:28

В Украине хотят запретить эвтаназию зверья и "косметическую хирургию"

В украинском парламенте озаботились судьбой домашних и бездомных животных. Нардепы предлагают их регистрировать в специальной электронной базе данных, запретить разведение беспородных животных в домашних условиях и ввести их обязательную стерилизацию.

"Сегодня" получила текст законопроекта и узнала, как могут поменяться правила жизни животных.

База данных

По словам автора законопроекта, нардепа от БПП Андрея Немировского, единая электронная база данных сейчас есть практически в каждом областном центре, а закон объединит их, создаст одинаковые правила работы и введет единые тарифы. Чтобы зарегистрировать своего домашнего любимца, хозяину нужно будет заплатить около 170 грн, а внести изменения — почти 70 грн.

"При этом регистрация бездомных животных будет оплачиваться, например, из штрафов, которые выпишут хозяевам, не убирающим за своими собаками (до 1700 грн. — Авт.)", — рассказал он нардеп.

Зоозащитница Светлана Лаврикова говорит, что регистрация всех животных — европейская норма и, например, в Германии такая практика уже действует.

"Но я не понимаю, почему хозяин должен платить за эту регистрацию. А если у человека несколько животных? А что делать питомникам?" — отмечает Лаврикова.

В свою очередь зооспасатель Михаил Старожук сомневается, что зарегистрировать всех реально.

"У нас в спецслужбе — десяток человек, а бездомных собак и кошек — тысячи. Как это все будет сделано? Будут лазить по подвалам, где десятки котов, и вручную пересчитывать их? — объясняет Старожук. — С домашними — тоже проблема. Нужен поквартирный обход — заходить к людям и считать животных. Но хозяин квартиры может не пустить к себе — для этого нужно решение суда".

Новые правила

Парламент хочет запретить разведение беспородных животных в домашних условиях, чтобы их количество не увеличивалось в будущем. Также все беспородные домашние животные, которые не имеют природной ценности, будут подвергаться обязательной биостерилизации.

Также противозаконной хотят признать продажу живности в общественных местах и использование собак и котов для попрошайничества. За нарушение этих пунктов хотят штрафовать до 20 тыс. грн. При этом будет запрещено контролировать популяцию бездомных животных с помощью эвтаназии и усыплять животных на глазах малолетних детей.

Нардепы хотят запретить ряд хирургических операций на животных, которые не связаны с предоставлением ветеринарной помощи. Речь идет, в частности, об обрезании хвостов, купировании ушей, удаление клыков и когтей, а также других операций для смены внешнего вида животного. Наконец, после принятия закона будет поднят минимальный возраст, при котором можно будет сопровождать домашнего питомца. Так, если по нынешним правилам выгуливать животное можно с 14 лет, то в будущем этот ценз предлагают поднять до 18-ти.

"Целиком поддерживаю такую норму. Бывает, что совсем маленькие дети выходят с животными на прогулку и не могут их удержать. А собака, даже в наморднике, может нанести вред окружающим, например, расцарапать когтями, — считает ветеринар Алла Зеленюк. — Что касается запрета на косметические операции, то это стандартная европейская зоозащитная практика. По крайней мере, никаких ветеринарных аргументов в защиту этих процедур нет".

Источник: https://www.segodnya.ua