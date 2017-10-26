Опубликовано видео покушения на Игоря Мосийчука (ВИДЕО)

26.10.2017 13:35

В сети опубликовано видео момента взрыва с камер наблюдения во время покушения 25 октября на народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука. Видео опубликовано Эспрессо на канале в YouTube, сообщает Корреспондент.net.

На видео показано, как происходит взрыв в Киеве возле дома на Адама Мицкевича, 10. Мощный взрыв раздался со стороны припаркованного транспортного средства. В это время рядом мимо машин проходил мужчина.





